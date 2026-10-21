Üst düzey mücadelede toplam altı gol atıldı; bunların dördü Paris-Saint-Germain'den geldi. Son şampiyon, ilk kez 38. dakikada Desire Doue sayesinde sevindi. Çok hızlı Fransız oyuncu önce birkaç rakibini çalımladı, ardından 17 metreden soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak golden önce Yamal'ın talihsiz bir hamlesi vardı.

"Ceza sahasında topu birbirlerine atıp durdular! Bu da ne demek oluyor? Cidden, ne saçmalık!", diye çıkıştı sunucu Josep Pedrerol, İspanyol programı "El Chiringuito"da. Gazeteci Quim Domenech de ona katılarak, "Bunu yapan Lamine'di. Oyun kurarken dikkatsiz davrandı" dedi.

Peki ne olmuştu? Söz konusu pozisyonda Yamal, başlangıçta kendi yarı sahasında topla buluştu. Güvenli bir pas aramak yerine topu fazlasıyla rahat bir tavırla ortaya aşırdı. Top doğrudan PSG orta saha oyuncusu Joao Neves'in kafasına gitti; Neves de ardından Doue'ye pas verdi. Sonrası Barça için kötü gelişti ve savunma, kanat oyuncusunu durduramadı.

Lamine Yamal hatasını telafi etti, PSG ise soğukkanlılıkla karşılık verdi

Devre arasından sonra Barça, Xavi Espart ile karşılık verdi (55.). Lucas Hernandez ise PSG'yi yeniden öne geçirdi (72.). Yedi dakika sonra Yamal, harika bir bireysel çabanın ardından bir kez daha eşitliği sağlayarak hatasını telafi etti. Bu, 19 yaşındaki oyuncunun 12. resmi maçındaki onuncu golüydü. Ayrıca 10 asisti bulunuyor. Ancak son sözü Paris söyledi. Önce Vitinha'dan hızlı bir yanıt geldi (81.), ardından Fabian Ruiz 86. dakikada maçın sonucunu belirledi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Böylece teknik direktör Hansi Flick'in takımının lekesiz karnesi de geride kaldı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta altı puan ve ligde dokuz maçta dokuz galibiyet almışken bu yenilgi yalnızca küçük bir burukluk. Şimdilik çok daha önemli olan, pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak Clasico olsa gerek.

"Bugün grup aşamasında PSG'ye karşı oynadık. Ekim ayında kupa kazanılmaz ama bu maç bize ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor", diyen Flick, maçın ardından dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Yine de Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, "Hâlâ geliştirmemiz gereken bazı noktalar var" dedi.

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Barça'nın hazırlığı "ideal değildi", PSG yıldız oyuncusu için endişeli

Flick ayrıca bu kritik maça hazırlıklarının "ideal olmadığını" söyledi. İspanya'daki şiddetli hava koşulları nedeniyle takım hafta sonunda planlarını son anda değiştirmek zorunda kalmış ve Betis Sevilla karşısındaki 5-2'lik galibiyetin ardından geceyi Endülüs'te geçirmişti. Flick, bunun "bir mazeret olmaması gerektiğini" de vurguladı.

PSG içinse galibiyetin bedeli ağır oldu. Ousmane Dembele ve Marquinhos da sakatlanarak sahadan ayrılırken asıl endişe yaratan, Khvicha Kvaratskhelia'nın durumu. L'Equipe'e göre Fransız başkent kulübü, Gürcü oyuncunun çapraz bağının yırtılmış olabileceğinden bile endişe ediyor.