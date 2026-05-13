Ne pahasına olursa olsun kazanmak: Suning yönetimindeki Inter, sürdürülemez milyarlarca dolarlık yatırımlarla zafere nasıl koşuyor?

Büyümeden Kontrole

22 Mayıs 2024'te Internazionale Milano'nun mülkiyeti Oaktree Capital Management'a geçti. Böylelikle Inter Milan, şehirdeki rakibi A.C. Milan'ın izinden gitti. İlk akla gelen şey sahadaki başarılar olsa da, daha belirgin olan ortak nokta saha dışında, yönetim kurulundaydı. 2019 yılında AC Milan, Elliott Management tarafından devralınmış ve bu süre zarfında başarılı bir şekilde yeniden yapılandırılmıştı. Şimdi Inter de bu dönüşümün başlangıcında bulunuyordu.

Açık artırma, basın toplantısı ya da kurtarıcı teklif yoktu. Sadece vadesi dolmuş ve geri ödenemeyen bir kredi vardı. 2016 yılında Moratti ve Tohir'den 270 milyon avroya Inter Milan hisselerinin %68,55'ini satın alan Inter'in Çinli sahibi Suning, üç yıl önce Oaktree'den %12 faizle 275 milyon avro borç almıştı. 2024 yılına gelindiğinde, borç bakiyesi 395 milyon avroya çıkmıştı.

Suning borcunu ödeyemedi ve bir kredi olayı yaşandı.

Bu durum, kulübü o dönemde 192 milyar doların üzerinde varlık yönetimi (AUM) olan ve birdenbire kendini Avrupa'nın önde gelen futbol varlıklarından birinin kontrolünde bulan Amerikan kredi fonu Oaktree'nin eline bıraktı.

*Oaktree, Inter hisselerinin %99,6'sını devraldı ve ayrıca, tasfiye memuru satışı yoluyla azınlık hissedar LionRock'tan %31,0 hisseyi de satın aldı.

Inter Milan örneği, saha performansına dayalı tutarlı ve sürdürülemez borç finansmanının nihayetinde alacaklıların kulübü ele geçirmesine nasıl yol açtığını göstermektedir. Hem Oaktree'nin devralımı hem de Elliott'un daha önce AC Milan'da yaptığı hamle, futbol endüstrisindeki zor durumdaki varlıkların ilgi çekici ve cazip değer yaratma potansiyeline dair bir vaka çalışması sunmaktadır.

Milano mini dizisinin üçüncü bölümünde, Inter’in devralınmasına giden süreci ve Oaktree’nin bu süreçten sonraki adımlarını ele alacağız.

Suning Öncesi: Kırılgan Bir Miras

Suning, Haziran 2016'da Inter'in çoğunluk hisselerini satın aldığında, kulüp hem finansal hem de sportif açıdan yıllardır bir düşüş yaşıyordu. 1995 ile 2013 yılları arasında Inter, Moratti ailesinin kontrolündeydi. Bu dönem, hissedarların sağladığı önemli finansmanla şekillendi ve zirve noktası, José Mourinho yönetimindeki tarihi 2009/10 sezonunda kazanılan üçlü kupa oldu. Ancak bu başarı, önemli bir mali bedel gerektirdi ve tekrarlayan işletme zararları sürekli olarak aile sermayesiyle karşılanıyordu.

Bir dizi hayal kırıklığı yaratan lig sonuçları ve artan mali baskının ardından, Endonezyalı iş adamı Erick Thohir 2013 yılında kulübün kontrolünü ele geçirdi. Thohir'in yaklaşık 250 milyon avroya %70 hisse satın aldığı ve bu da toplam değerin yaklaşık 350 milyon avro olduğu anlamına geldiği bildirildi. O dönemde Forbes, Inter'i dünyanın en değerli 14. futbol kulübü olarak sıraladı. Thohir'in gelişi, özellikle Moratti dönemi hem finansal hem de rekabet açısından giderek sürdürülemez hale geldiği için, taraftarlar tarafından başlangıçta memnuniyetle karşılandı.

Thohir’in görev süresi, Inter’in geleneksel bir aile işletmesinden daha ticari odaklı bir futbol işletmesine dönüşümünün başlangıcını oluşturdu. Finansal yeniden yapılandırma, yönetimin profesyonelleştirilmesi ve özellikle Asya pazarlarında uluslararası ticari genişleme, temel öncelikler haline geldi. O dönemdeki raporlar, Thohir'in kulübün yaklaşık 180 milyon avroluk borcunu yeniden finanse ettiğini veya yeniden yapılandırdığını gösteriyordu. Onun liderliğinde yönetim yapıları daha kurumsal hale gelirken, sportif sonuçlar tutarsız kaldı ve Inter, Walter Mazzarri ve daha sonra Roberto Mancini yönetimindeki üç sezon boyunca sırasıyla 5., 8. ve 4. sırada yer aldı.

Sonuç olarak, Thohir gelecekteki sahiplik için önemli organizasyonel ve finansal temeller attı, ancak daha geniş kapsamlı yapısal zayıflıklar çözülmedi. Inter'in ticari profili Avrupa'nın elit kulüplerinin gerisinde kaldı ve Juventus ile arasındaki fark da aynı derecede büyüktü. 2015/16 sezonunda temel gelir (oyuncu transferleri hariç) yaklaşık 180 milyon avro olarak gerçekleşti; bu rakam, Juventus'un elde ettiği 388 milyon avronun yarısından azdı. Kulüp, Şampiyonlar Ligi gelirinden, stadyum mülkiyetinden ve anlamlı bir ticari ivmeden yoksundu. Ancak Inter'in hala sahip olduğu şey, bilançosunun gücünü aşan, küresel çapta tanınan bir markaydı.

Bu sınırlamalara rağmen rekabet gücünü korumak için Inter, giderek finansal mühendisliğe yöneldi. 2014 yılında kulüp, kulübün medya haklarını, sponsorluk gelirlerini, tarihsel arşivini ve fikri mülkiyetini elinde tutmak üzere tasarlanmış bir özel amaçlı araç (SPV) olan Inter Media & Communication'ı kurdu. Inter daha sonra kulübün markasını yaklaşık 139 milyon avroya SPV'ye devretti ve ağır bir faaliyet zararını yaklaşık 33 milyon avroluk yasal kâra dönüştüren önemli bir tek seferlik muhasebe kazancı kaydetti.

Daha da önemlisi, bu özel amaçlı şirket (SPV) daha sonra Inter’in tahvil programının teminat temelini oluşturdu; bu yapı, önümüzdeki yıllarda kulübün finansal yapısını kökten değiştirecekti. Bu işlem, birçok açıdan sonraki yönetim dönemlerinde de devam edecek olan daha geniş bir eğilimi yansıtıyordu: mevcut finansal sıkıntıları gidermek için gelecekteki gelir akışlarından nakit elde etmek. 2014’teki yeniden yapılandırma bunun prototipiydi; sonraki tahvil ihraçları ise bunun genişletilmiş versiyonu oldu.

Suning geldiğinde, Inter zaten tekrarlayan hissedar desteğine, muhasebe optimizasyonuna ve gelecekteki gelirlerin menkul kıymetleştirilmesine bağımlı bir kulüptü. Kaldıraç etkisi daha sonra yoğunlaştı. Yapısal bağımlılık çoktan başlamıştı.

Suning'in Bahsi

Thohir dönemi, 6 Haziran 2016'da Zhang Jindong'un Suning Holdings'in Inter'in %68,6'lık kontrol hissesini yaklaşık 270 milyon avroya satın almasıyla resmen sona erdi; bu, yaklaşık 390 milyon avroluk bir öz sermaye değerlemesi anlamına geliyordu. Sekiz yıl sonra, Suning kulübün kontrolünü kaybettiğinde, aynı hisselerin kendi defterlerinde sadece 148 milyon avroya indirgendiği bildirildi. Bu iki değerleme arasında Suning dönemini tanımlayan çelişki yatıyor: yüz milyonlarca avroluk yatırım, yenilenen sportif başarı, İtalyan futbolunun zirvesine dönüş ve nihayetinde bir Şampiyonlar Ligi finali, ama aynı zamanda giderek daha kırılgan ve sürdürülemez hale gelen bir finansal yapı.

Suning’in stratejisi başından beri belliydi: agresif bir kadro yatırımıyla Inter’i hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde yeniden öne çıkarmak. Bu strateji, modern futbol ekonomisinin hakim mantığını izliyordu: en çok harcama yapan kulüpler genellikle kazanma olasılıklarını en üst düzeye çıkarır. Sahada bu yaklaşım başlangıçta işe yaradı. 2019’da göreve gelen Antonio Conte, ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamladı ve 2020/21 sezonunda Mourinho döneminden bu yana Inter’e ilk Scudetto’yu kazandırdı. Şampiyonluğu kazanan kadro, Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen ve Arturo Vidal gibi oyuncularla hızlı ve pahalı bir şekilde oluşturuldu; bu kadro, kademeli finansal konsolidasyondan ziyade anlık rekabet gücüne dayalı bir modeli simgeliyordu.

Finansal gidişata hızlı bir bakış, dengesizliği ortaya koyuyor. 2016 ile 2021 arasında Inter'in geliri yaklaşık 241 milyon avrodan 354 milyon avroya yükseldi; bu, yaklaşık %51'lik bir artışa denk geliyor. Ancak aynı dönemde maaşlar %110'dan fazla artarak 124 milyon avrodan 262 milyon avroya çıktı. Kulübün kadro maliyet oranı giderek daha sorunlu hale geldi. Raporlara göre, kadro maliyetlerinin gelire oranı 2020 ile 2022 arasında sırasıyla %91,4, %103,9 ve %95,4 seviyelerine ulaşarak, UEFA’nın önerdiği %70’lik sürdürülebilirlik eşiğinin çok üzerine çıktı.*

*UEFA oranına göre, L3Y'deki ortalama net transfer kârı kullanılarak hesaplanmıştır; eksik veriler nedeniyle 2019 ve 2020 rakamları değiştirilmiştir.

Şekil 1: Inter'in temel gelirinin (oyuncu transferleri hariç), maaşlarının ve UEFA kadro oranının gelişimini gösteren bir grafik (2016-2018 mali yıllarına ait ayrıntılı rakamların bulunmaması nedeniyle 2019-2024 mali yılları aralığı kullanılmıştır).

Sonuç kaçınılmazdı: Inter, mali açıdan sürdürülebilir bir futbol kulübü olarak faaliyet göstermiyordu. Kulüp, yapısal olarak bunu destekleyemeyecek bir gelir tabanına bağlı, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maaş yüküne giderek daha fazla benziyordu.

Suning döneminin üç yapısal dinamiği özellikle önemlidir, çünkü her biri hikayenin ilerleyen bölümlerinde merkezi bir rol oynar.

İlki, COVID-19 şokuydu. 2019/20 ve 2020/21 sezonları boyunca Inter'in, maç günü gelirlerinden yaklaşık 83 milyon avro, ticari faaliyetlerden 20 milyon avro ve yayın haklarından 18 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 121 milyon avro gelir kaybettiği bildirildi. Pandemi, Inter'in mali sorunlarını yaratmadı, ancak bunları hızlandırdı. 2020/21 sezonunun sonunda, kümülatif zararlar 450 milyon avroyu aşarken, maaş giderleri gelirlerin dörtte üçüne yakın bir kısmını tüketiyordu. Modelin istikrarlı kalabilmesi için Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve dolu stadyumlar gerekiyordu. Pandemi ise ikisini de sağlamadı.

İkinci yapısal sorun, Inter’in Çin sponsorluk ekosisteminin çöküşüydü. 2018/19 sezonundaki zirvede Inter, ticari gelir olarak yaklaşık 160 milyon avro elde etmişti; bunun yaklaşık 97 milyon avrosu Çinli ticari anlaşmalardan geliyordu ve bu gelirlerin çoğu doğrudan veya dolaylı olarak Suning’e bağlı taraflarla bağlantılıydı. Ancak bu gelir tabanı, ilk başta göründüğünden çok daha az dayanıklı oldu.

Dönüş keskin oldu. Ticari gelir, 2018/19 sezonunda yaklaşık 160 milyon avrodan ertesi yıl yaklaşık 105 milyon avroya düştü ve sonraki sezonlarda yaklaşık 95 milyon avro ile 120 milyon avro arasında seyretti. Ticari gelir 2022/23 sezonundan itibaren toparlanmaya başlasa da, 2023/24 sezonunda 2018/19 sezonundaki zirvenin altında kaldı.

Bu düşüş sadece Inter’e özgü bir sorun değildi. Bu durum, Çin sermayesinin futboldan daha geniş çaplı bir geri çekilmesinin bir parçasıydı. Li Yonghong'un AC Milan'daki sahipliğini zayıflatan aynı güçler, Inter'in çevresindeki ortamı da yeniden şekillendirmeye başladı. Çin sermayesinin Avrupa kulüplerine ve Çin Süper Ligi'ne agresif bir şekilde aktığı yılların ardından, hükümet spekülatif yurt dışı harcamaları frenlemek ve futbolla ilgili aşırılıkları azaltmak için harekete geçti. Çin kulüplerinin Oscar ve Hulk gibi oyuncuları çekmek için olağanüstü maaşlar ödeyebildiği dönem sona eriyordu.

Inter için bu değişim, Suning'in kulüp çevresinde inşa etmesine yardımcı olduğu ticari ekosistemi doğrudan zayıflattı. 2022/23 sezonuna gelindiğinde, model daha da çökmüştü. Kripto para birimi sponsoru DigitalBits, imzaladığı 85 milyon avroluk forma sponsorluğu anlaşmasını yerine getiremedi ve Inter'i, yıllık yaklaşık 11 milyon avro değerinde olduğu bildirilen Paramount+ ile acil bir yedek anlaşma yapmaya zorladı. Aynı dönemde kulüp, Çinli sponsorluk sözleşmeleriyle ilgili 61 milyon avroluk alacak silme işlemi kaydetti.

Sonuç, büyük bir yapısal darbe oldu: Bir zamanlar Suning'in uluslararası büyüme stratejisini doğruluyor gibi görünen ticari gelir tabanı, dalgalı, bağımlı ve nihayetinde kırılgan hale geldi. Ticari gelir, Inter'in artan maaş giderlerini destekleyecek bir motor haline gelmek yerine, istikrarsızlığın bir başka kaynağı oldu.

Şekil 2: Inter'in ticari gelirlerinin, alacak silme işlemlerinin ve olağanüstü kalemlerin gelişimini gösteren bir grafik (2016-2018 mali yıllarına ait ayrıntılı rakamların bulunmaması nedeniyle 2019-2024 mali yılları aralığı kullanılmıştır).

Üçüncü etken ise Inter’in oyuncu alım satımına olan bağımlılığının giderek artmasıydı. Suning döneminde kârlılık, tekrarlayan faaliyet kârlılığından ziyade, oyuncu satışlarından elde edilen sermaye kazançlarına giderek daha fazla dayanır hale geldi. Örneğin, 2021/22 mali sonuçları, yaklaşık 202 milyon avroluk işletme zararını telafi eden, oyuncu satışlarından elde edilen yaklaşık 105 milyon avroluk kazancı içeriyordu. Lukaku'nun Chelsea'ye satışı yaklaşık 67 milyon avro kar sağlarken, Hakimi'nin PSG'ye transferi 34 milyon avro daha ekledi ve André Onana'nın Manchester United'a satışı ise yaklaşık 42 milyon avro gelir sağladı. Bu dönemde Inter'in oyuncu satış karının ezici çoğunluğunu, az sayıda yüksek profilli transfer oluşturdu. Bu, yapısal olarak tekrarlanan bir gelir akışı değildi; altta yatan operasyonel açığı kapatmak için kullanılan bir dizi tek seferlik satıştı.

Şekil 3: Inter'in oyuncu satışlarından elde ettiği kâr ve işletme kârının gelişimini gösteren bir grafik (oyuncu satışları hariç; 2016-2018 mali yıllarına ait ayrıntılı rakamlar bulunmadığından 2019-2024 mali yılları aralığı kullanılmıştır).

Şampiyonlar Ligi Maaş Giderleri

Suning’in tezi, özünde tanıdık bir futbol varsayımına dayanıyordu: spor performansındaki iyileşme, nihayetinde daha geniş bir finansal büyümeyi tetikleyecekti. Sahada daha büyük başarılar, daha yüksek gelirler, daha güçlü sponsorluklar, genişleyen ticari çekicilik ve nihayetinde finansal sürdürülebilirliğe yol açacaktı. Ancak maliyet enflasyonunun boyutu, altta yatan gelir tabanının büyümesini sürekli olarak geride bıraktı.

Toplam sonuç şaşırtıcıydı. 2016'dan 2024'e kadar olan sekiz yıllık Suning döneminde, Inter yaklaşık 696 milyon avro vergi öncesi zarar biriktirdi.

Şekil 4: Inter’in yıllık vergi öncesi kârı ile kümülatif vergi öncesi kârının gelişimini gösteren bir grafik.

Operasyonlarını sürdürmek, rekabet gücünü korumak ve kadroya fon sağlamaya devam etmek için kulüp, borç ve dış finansmana giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Tahviller, hissedar kredileri ve banka kredileri dahil brüt finansal borç ile net finansal borç yaklaşık olarak aşağıdaki gibi gelişti:





Şekil 5: Inter'in brüt finansal borcunun ve net finansal borcunun gelişimini gösteren bir grafik.

2020'lerin başlarında Inter, kendini yeniden yapılandırarak şampiyonluklar kazanan bir kulüp haline gelmişti. Ancak kupaların ardında, borçlara, yeniden finansmana ve henüz elde edilmemiş gelecekteki gelirlere giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir finansal yapı yatıyordu. Bu nedenle şu soru kaçınılmaz hale geliyor: Suning, artan zararlar ve yükselen kaldıraç oranına rağmen Inter'in kontrolünü nasıl bu kadar uzun süre elinde tutabildi?

Cevap, finans mühendisliğinde yatmaktadır; özellikle menkul kıymetleştirilmiş tahvil ihraçları ve giderek daha karmaşık hale gelen finansman yapıları, ki bu konu bir sonraki blog yazımızın konusu olacaktır.



