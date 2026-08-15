Ne pahasına olursa olsun gitmesini istiyorlar: Chelsea, Jackson'dan kurtulmak için "inanılmaz" bir rakam belirledi

İngiliz ekibi Chelsea'nin Senegalli forveti Nicolas Jackson, kendisine ilgi gösteren bir dizi Avrupa kulübünün varlığıyla birlikte, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya aday hale geldi; ancak Londra ekibinin mali talepleri, oyuncunun geleceğinin netleşmesinin önünde şimdilik bir engel olarak duruyor.

Fransız "RMC" sitesinin aktardığına göre, Chelsea, Jackson'dan vazgeçmek karşılığında 60 milyon sterlin, yani yaklaşık 69 milyon euro talep ediyor. Bu rakam, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin çekimser kalmasına yol açtı ve müzakerelerin yavaş bir tempoda ilerlemesine neden oldu; öte yandan Aston Villa daha önce oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmişti.

İngiliz ekipleri Aston Villa ve Tottenham, Senegalli forvete ilgi duyanların listesinde başı çekerken, İspanyol ekibi Atletico Madrid de Chelsea'nin mali taleplerini düşürüp düşürmeyeceğini ya da belirlediği değerde ısrar edip etmeyeceğini öğrenmeyi bekleyerek oyuncunun durumunu takip ediyor.

Buna karşılık, Chelsea'nin Brighton'dan Danny Welbeck'i kadrosuna katarak hücum seçeneklerini güçlendirmesinin ve teknik ekibin hücum planlamasında Joao Pedro'ya güvenmesinin ardından, Jackson'ın Stamford Bridge'den ayrılma ihtimaline dair işaretler arttı; bu durum ileri hatta rekabetin şiddetini artırıyor.

Chelsea ayrıca, son dönemde transfer piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşamasının ardından çok sayıda oyuncudan oluşan kadrosunu daraltma zorluğuyla da karşı karşıya; bu da Jackson'ın ayrılığını, grubu yeniden düzenlemek ve oyunculara daha net roller vermek için ortaya konan çözümlerden biri haline getiriyor.

Senegalli forvetin transferi iki tarafın da işine yarayabilir; zira Jackson kendisine daha büyük bir rol ve daha fazla sahada kalma süresi verecek bir takıma katılma fırsatı bulabilir, Chelsea ise hem hücum seçeneklerinden birinden kurtulmuş olur hem de bu anlaşmadan büyük bir mali gelir elde eder.