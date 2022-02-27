NE OLMUŞTU? | Tanju Çolak'ın Mercedes kaçakçılığı suçundan hapse girmesi

Türk futbolunda, hatta belki de dünya futboluna eşi benzerine rastlanması bir hayli zor olan olaylardan birinin başrolünde Tanju Çolak vardı.

Kariyerinin son dönemlerinde, 1994 yılında İstanbulspor forması giyen efsane futbolcu, araba sevdasının kurbanı oldu.

Çolak, özel vekaletle Mercedes marka bir araba satın aldı. Fakat daha sonra bu arabanın kaçak olduğunu öğrenince kendi kendini ihbar etti.

Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi millî futbolcuya 9 yıl hapis cezası verdi.

O dönemde İstanbulspor'da oynayan Çolak, bu sırada yurt dışına çıktı ancak 1994 yılında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.

Çolak, cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açıldı. Saray ve Bayrampaşa Cezaevi'nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995'te serbest bırakıldı.

Bu cezanın ardından ise bir daha sahalara geri dönmedi.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri olan Tanju Çolak, böylece ülke futbolundaki en garip hikâyelerden birine sahip oldu.

Tanju Çolak'ın kariyeri

Futbola 10 yaşında Samsun Yolspor'da başlayan Çolak, saha sonra Samsunspor'a transfer oldu.

Efsane futbolcu, Samsunspor'da iki defa 1. Lig'de, iki defa da Süper Lig'de olmak üzere dört kez üst üste gol kralı oldu. Bu başarılarından sonra da 1987-88 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyerinde beşinci, Süper Lig'de ise üçüncü defa gol krallığına ulaştı. Aynı zamanda Metin Oktay'a ait bir sezonda en fazla gol atma rekorunu kırdı. Bununla birlikte Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı.

1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Çolak, Neuchatel Xamax ve Monaco'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu.

1989 yılında Zico'nun jübile maçında Tanju Çolak turnuvanın karmasında yer almayı başardı. 1990-91 sezonunda Süper Lig'de dördüncü gol krallığına ulaşmasıyla kariyerinin zirvesine ulaştı.

1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile de aynı başarısını sürdüren Çolak, 53 maçta 50 gol attı ve 1992-1993 sezonunda beşinci ve son kez gol kralı oldu.

Cem Uzan'ın İstanbulspor'u satın almasının ardından, astronomik bir yıllık maaşla 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Kaçak Mercedes olayının ardından ise futbola veda etti.

Efsane futbolcunun jübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Kadıköy'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı.

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