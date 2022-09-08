İngiliz yıldız, beş sene önce Pep Guardiola'nın 'şiddetli' övgüsüne ve tavsiyesine maruz kalmıştı.

Beşiktaş, Southampton'ın kanat oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzalamak için oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Redmond denilince birçok futbolseverin aklına, Pep Guardiola'nın saha içine girip, rakip oyuncu olmasına rağmen ona şiddetli bir şekilde yaptığı konuşma akıllara gelir.

O halde hafızalardan silinmeyen olayı yeniden hatırlayalım.

Ne olmuştu?

2017-2018 sezonunun 14. haftasında Manchester City, Southampton'ı Raheem Sterling'in 90. dakikadaki golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Pep Guardiola, Soton hücumcusu Redmond'ın yanına gidip oyuncuya hararetle bir şeyler söyledi.

İngiliz futbolcu da ağzını kapatarak İspanyol menajere hafifçe gülümsedi ve yanıt verdi.

Redmond ile Guardiola ne konuştu?

Karşılaşmanın ardından bu olay, hem Guardiola'ya hem de Redmond'a soruldu. Tecrübeli hoca, "Nathan'a 'Saldırmalısın çünkü bunu yapacak kaliteye sahipsin' dedim" diye konuştu.

Redmond da City Menajeri'nin kendisini övdüğünü, herhangi bir olumsuz cümle sarf etmediğini dile getirdi.