Futbol, var olduğundan bu yana içinde birçok ilginç olayları barındıran bir oyun. Skor tabelasındaki sürpriz sonuçların yanı sıra, gerek stadyumlarda gerekse stadyum çevresinde yaşanan ilginç olayların varlığı da bu oyunun sevilme sebeplerinden biri olsa gerek.

İşte onlardan biri 2005 yılında Manisa'da yaşandı.

O dönem Lig A olarak adlandırılan günümüzün Spor Toto 1. Lig'inde mücadele eden Bursaspor, 2004-2005 sezonunda 18. haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşıyordu.

0-0 devam eden karşılaşmanın 12. dakikasında başta hakem Metin Tokat olmak üzere herkesi hayrete düşürecek bir olay meydana geldi.

Yukarıdan bir cisim yaklaşıyordu ve Alper Bülbül isimli şahıs, paraşütüyle birlikte sahanın ortasına indi.

Kuşkusuz bu an, Türk futbol tarihinin en özel anlarından biriydi.

Karşılaşmayı deplasman tribününden takip eden Bursaspor taraftarı Yunus Erol, 17 sene önce yaşanan garip hadesiyi GOAL Türkiye'ye şu sözlerle anlattı:

"2004-2005 sezonu. Sezonun adı Bursasporluların dilinde 'çıkamadığımız sezon'. Sezona çok kötü başlamıştık. İlk yarının sonlarına doğru takım toparlandı.

"Sezonun ikinci yarısının ilk maçı Manisa deplasmanıydı. Manisa o sezon sponspor desteği ligde direkt favoriydi. Çok zor maçtı. Biz portatif deplasman tribününü tamamen doldurduk. Manisa tarafı da dolu. Maç sert geçiyor.

"Ortam gergin. Maç içinde stadın dışından deplasman tribününe ara ara taşlar atılıyor. O anlarda futbol sahalarında daha önce hiç yaşanmamış bir olaya şahitlik olduk.

"Kafamızı bir kaldırdık, stadın 100-200 metre üzerinde paraşütçü. Dönerek alçalıyor.

"Sonradan öğrendiğimiz bilgiye göre Spil Dağı'ndan atlayan paraşütçü rotayı şaşırmış ve sahaya mecburi iniş yapmış.

"Paraşütçü alçaldıkça tribünde uğultu yükseliyordu. Hatta tribünden taş atmayı deneyenler bile oldu ama mesafe uzak. (gülüyor) Bu esnada maç oynanıyor ve futbolcular, hakem hiç farkında değil. Bu da olayın komikliğini artırıyor.

"Sonra paraşütçü sahaya öyle bir iniş yaptı ki az kalsın hakem Metin Tokat'ın üstüne düşecekti. Tabii ki hakem ve futbolcular şoke oldu. Olaya anlam da veremediler. Polisler müdahele edip paraşütçüyü dışarıya çıkardı.

"Milyonda bir görülecek olay bize denk geldi. Maçın sonlarına doğru Coşkun Birdal ın attığı golle maçı Manisa 1-0 aldı. Biz ise hem şaşkınlık hem mağlubiyet üzerine gerginlikle birlikte Manisa'da unutulmaz bir gün yaşadık.

"Paraşütçü adına günün en büyük tesellisi rotayı biraz daha kaydırıp deplasman tribününe iniş yapmamış olmasıydı."

AA

Söz konusu mücadelede basın mensubu olarak görev yapan Erdal Akçay da iglinç olay ile ilgili GOAL Türkiye'ye konuştu ve şunları söyledi:

"Maçın henüz ilk dakikalarıydı ve Bursaspor köşe vuruşu kullanacaktı. Biz de işimiz gereği fotoğraf çekiyorduk. Daha sonra yukarıya baktık ve birinin paraşütle sahaya ineceğini fark ettik.

"Aramızda konuşurken adam ceza sahasına indi. Oyuncular ve hakem Metin Tokat çok şaşırdı. Adam paraşütü ile birlikte sahadan çıkarıldıktan sonra köşe atışı kullanıldı. Biz de o an herkes gibi çok şaşkındık.

"Futbol sahalarında ender rastlanacak bir olay olarak anılarımızda kaldı. Daha sonra paraşütçünü ifadesi alındı diye hatırlıyorum. Spil dağından kalktığını ve ters rüzgar nedeniyle sahaya inmek zorunda kaldığını söylemişti.

"Ancak stadın arkasında da bir saha vardı. O yüzden söylemi bize pek inandırıcı gelmedi. Biraz da ilgi çekmek için yapmış olablir. Çünkü çok kritik bir maçtı ve tribünler tamamen doluydu."