NE OLMUŞTU? | Andrea Pirlo ve Fatih Terim arasında ne yaşanmıştı?

Kariyerine Türkiye'de devam edecek olan İtalyan efsane, kitabında Fatih Terim hakkında neler yazmıştı?

Andrea Pirlo, Juventus ile başladığı teknik direktörlük kariyerine bir yıllığına Fatih Karagümrük'te devam ediyor.

Türkiye'ye ayak basan ve imzayı atan Pirlo futbolculuk yıllarında Fatih Terim'in öğrencisiydi.

İtalyan çalıştırıcı, Fatih Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemler için "Tercümanı nedeniyle başarılı olamadı" demişti. Peki iki isim arasında ne yaşandı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Pirlo ile Terim arasında ne yaşandı?

Andrea Pirlo, Milan ve Juventus'ta fırtınalar estirdiği kariyerini futbol kitaplarına altın harflerle yazdırdı.

Milan'da forma giydiği dönemlerde Fatih Terim ile çalıştı ve "I Think Therefore I Play" kitabında hocasına da yer vermişti.

Pirlo, 2013'de yayımlanan kitabında Fatih Terim hakkında şunları söylemişti: "Enterasan giyim tarzı vardı. Big Brother izlerdi"

"Görevi boyunca kendisinin adeta gölgesi gibi olan deli bir tercümanı vardı. Terim'in 5 dakikalık ateşli konuşmalarını, duygusuz şekilde 5 saniyede tercüme eden bir adam. Tercümanı bir ara Terim'e medya ile tüm ilişkileri süresiz kesmesini tavsiye etti. Medya ile ilişkileri kesmek... Süresiz... AC Milan'da... İletişimin her şeyden önemli olduğu ve mükemmel yönetildiği bir kulüpte..."

"Fatih Terim tahta başında dakikalarca taktik anlatırdı. Maçtan önce beni yanına çağırırdı. Bu maçı taraftar için kazanmalıyız, oyunun merkezinde de sen varsın, topları sen yönlendirmelisin diye söylerdi ancak tercümanı başka şekilde ifade ediyordu."

"Fatih Terim'i uyarmak zorunda hissettim"

"Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası, çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı.

Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarşılık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos... Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos..."

"Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, 'Costacurta, tam burada olman gerekiyor' diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, "Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki" demek zorunda hissettim.

"İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda 'Acaba bunu Berlusconi'nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor' diye şakalaşmaya başlamıştık."

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