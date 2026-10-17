Real Betis'in teknik direktörü Şilili Manuel Pellegrini, takımının İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Barcelona'ya 5-2 yenilmesinin ardından hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'ya sert şekilde yüklendi. Pellegrini, hakem kararlarının maçın gidişatını belirleyici biçimde etkilediğini savunarak, Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi ve Facundo Bernal'in görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle takımının zarar gördüğünü söyledi.

"DAZN" kanalına konuşan Pellegrini, La Cartuja Stadı'ndaki karşılaşmada verilen kararlara öfkesini dile getirdi ve bu kararların gerekçelerini anlayamadığını vurguladı. Şilili teknik adam özellikle, Cucho Hernández'in elle oynadığı gerekçesiyle Lo Celso'nun golünün iptal edilmesine ve Barcelona'nın gollerinden birinin öncesinde yaşandığını düşündüğü faullere itiraz etti.

Şilili teknik direktör şöyle konuştu: "Anlaşılmaz kararlardı, bunları anlayamadım. Cucho'nun kasıtlı olarak yapmadığı bir el teması nedeniyle bir gol iptal edildi; top eline çarptı. Buna karşılık Barcelona'nın üçüncü golünde bir oyuncu ayağını onun kafasına koydu ve iş onun atılmasıyla sonuçlandı. Ayrıca Lamine Yamal'ın bir itmesi ve provokasyonu vardı. Bunlar çok büyük etkisi olan kararlardı."

Pellegrini, iki takımın da maça rekabetçi bir futbol ortaya koyma amacıyla çıktığına inanmasına rağmen karşılaşmada olanlara bir açıklama bulamadığını da ekledi: "Hakemin biraz rahatsız olabileceğini anlıyorum, ama iki takım da futbol oynamaya kararlı; bu kararların bu şekilde uygulanması için bir sebep görmüyorum."

Pellegrini, Cucho'yu savundu

Real Betis'in teknik direktörü, Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi kararını özellikle açık bir şekilde eleştirdi. Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR", hakemi ekrana çağırarak atak kurulumu sırasında gerçekleşen el temasını inceletmiş, ardından hakem Endülüs ekibine beraberliği getirecek olan golü iptal etmişti.

Pellegrini olayla ilgili görüşünü şöyle açıkladı: "Cucho topa ulaşmaya çalışıyordu, Barcelona'dan bir oyuncu onu itti ve top eline çarptı. Kasıtlı bir el teması değildi; topu göğsüyle durduracaktı, ama eline çarptı. Ne yazık ki bu tür olaylar oyuna zarar veriyor."

Kırmızı kart maçı bozdu

Pellegrini'nin eleştirileri Lo Celso'nun golüyle sınırlı kalmadı; ikinci yarıda Lamine Yamal ile girdiği tartışmanın ardından Facundo Bernal'in kırmızı kart görmesine de uzandı. Olayda Barcelona'nın kanat oyuncusu bir itme hareketi yaptı, Betis oyuncusu da onun kafasını tutarak karşılık verdi ve ardından hakem Bernal'e kırmızı kartı gösterdi.

Betis'in teknik direktörü, takımı eksik kalmadan önce Barcelona ile rekabet edebildiğini belirterek kırmızı kartın karşılaşmanın şeklini değiştirdiğini savundu ve takımının rakibi tehdit edip fırsatlar üretebilecek teknik unsurlara sahip olduğuna işaret etti.

Pellegrini şunları söyledi: "Çok önemli oyuncularımız vardı ve topa sahip olma konusunda net bir fikrimiz vardı. Fornals, Lo Celso ve diğerleri büyük teknik yeteneğe sahip oyuncular. Skor 2-1'di ve Bellerín bire bir pozisyonda kalmıştı, ama kırmızı kart maçı bozdu. Fark bu."

Şilili teknik adam, iki takım da eksiksiz oynadığı sürece takımının Barcelona karşısında dengeli bir performans sergilediğini, nihai skorun tek başına kırmızı kart öncesindeki rekabetin doğasını yansıtmadığını da ifade etti.

Pellegrini açıklamalarını şöyle tamamladı: "Elbette, 11'e 11 oynadığımızda eşit şartlarda mücadele ediyorduk. Maç dengeliydi ve Barcelona karşısında oynamak kolay değildi. Çok net fırsatlar yakaladık ve skor 3-2 olana kadar, İspanya'nın en iyisi sayılan bir takım karşısında her şey eşitti."