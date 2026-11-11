“Ne olacağını bilmiyorum”: Endrick, Real Madrid’deki geleceği ve Jose Mourinho ile ilişkisi hakkında konuştu

Real Madrid’in genç yıldızı Endrick, Santiago Bernabeu’da düzenli forma şansı bulamamasının ardından ocak transfer dönemi öncesinde geleceğinin belirsizliğini koruduğunu kabul etti. Lyon’da başarılı bir kiralık dönem geçiren Brezilyalı genç yetenek, Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki baskılarla başa çıkmaya çalışırken gelişimine odaklanmayı sürdürüyor.

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Ocak ayında transfer olup olmayacağı belirsiz

Endrick, Madrid'deki geleceğine ilişkin artan spekülasyonlara değinerek ocak ayı transfer dönemi sona erdikten sonra nerede oynayacağını bilmediğini kabul etti. 20 yaşındaki forvet, bu sezon Madrid'de düzenli olarak süre bulmakta zorlandı. Bu durum, gelişimine yardımcı olmak için geçici olarak takımdan ayrılabileceği söylentilerine yol açtı. Sahadaki rolü sınırlı olsa da Japonya ve Singapur'la oynayacağı hazırlık maçlarına hazırlanan Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya için önemli bir isim olmaya devam ediyor.

Eski Palmeiras yıldızı, Lance'nin aktardığı açıklamasında, "Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum, her şey Tanrı'nın elinde. Kariyerim için en iyisini yapabilmek adına Tanrı'dan sükûnet diliyorum. Ne olacaksa olacak. Ne yaşanırsa yaşansın, Endrick için değil, futbolcu Endrick için en iyisini yapabilmek adına ayaklarım yere basmaya devam edecek" dedi.

Forma için mücadeleye hazır

Endrick, Madrid'deki yaşamı sevdiğini ve kendisini burada tamamen evinde hissettiğini yineledi. Ancak Brezilyalı genç yetenek, kariyerini ileriye taşımak için "elinden gelen her şeyi yapacağını" da açıkça belirtti. Gelişimi konusunda paniğe kapılmayan hücum oyuncusu, başarılı olmak için radikal adımlar atmasına gerek olmadığını vurguladı. Önceliği ise son derece basit: Sahaya dönüp futbol oynamak istiyor.

"Öyle uçup gitmeme, kendimi uçurumdan atmam gerektiği yok; çünkü henüz 20 yaşındayım. Ne olacağını görmem gerekiyor ve ben sadece oynamak istiyorum. Sadece mutlu olmak, takım arkadaşlarıma yardım edebilmek, Lyon'da yaptığım gibi goller atıp asistler yapmak istiyorum" diye konuştu.

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Jose Mourinho ile ilişkisi

Sahada aldığı süre sınırlı olsa da Endrick, şu anda Bernabeu'da takımın başında bulunan Jose Mourinho'dan övgüyle söz etti. Brezilyalı oyuncu, Portekizli teknik adamın kendisiyle kişisel olarak ilgilendiğini ve bunun Madrid'deki yaşama uyum sağlamasına yardımcı olduğunu anlattı. Genç forvet, Mourinho ile aralarında kurulan insani bağa değer veriyor; konuşmalarının çoğu zaman taktik veya futbolla ilgili konuların ötesine geçtiğini söylüyor.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Endrick, "Mourinho gerçekten güvendiğim biri. Her gün yanıma geliyor, benimle konuşuyor, nasıl olduğumu soruyor ama konu asla futbol olmuyor. Hep hayatımı, özel hayatımın nasıl gittiğini soruyor. Buna çok değer veriyorum çünkü yanıma gelip benimle konuşan ve beni böylesine sıcak karşılayan ilk teknik direktörlerden biri. Bunun için ona çok minnettarım" dedi.

Geçmişteki mutluluğunu yeniden arıyor

Endrick'in daha fazla süre alma isteğinin ardında, kendisini en iyi döneminde hissettiği geçmiş deneyimleri yatıyor. Lyon'daki günlerini sevgiyle anan oyuncu, düzenli oynamanın ruh hâli ve performansı için önemli olduğunu ifade etti. Onun seviyesindeki bir oyuncu için yedek kulübesi alışılmadık ve can sıkıcı bir ortam. Bu durum, gelecekte izleyeceği yol hakkında böylesine açık konuşmasına neden oluyor. Endrick, "Şüphesiz, hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biriydi. En mutlu olduğum dönemdi" dedi.