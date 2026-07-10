Ne Mbappé ne de Vinícius… Ounahi, olağanüstü bir Dünya Kupası kadrosunda Messi’nin yanında yer alıyor

Faslı milli futbolcu Ezzedine Ounahi, son iki Dünya Kupası’nda en parlayan yıldızlardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı; Rakamlar, onu Arjantinli efsane Lionel Messi ile aynı seviyeye taşıyarak, başka hiçbir oyuncunun giremediği olağanüstü bir listeye dahil etti. Bu başarı, “Atlas Aslanları” oyuncusunun futbolun en büyük sahnelerinde sergilediği büyük teknik değeri yansıtıyor.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış “Opta” ağı, son iki Dünya Kupası turnuvası boyunca 20’den fazla başarılı dripling yapıp 20’den fazla faul alan sadece iki oyuncu olduğunu ortaya koydu: Arjantinli Lionel Messi ve Faslı milli futbolcu Ezzedine Ounahi.

Bu istatistik, Ounahi’nin baskı altında topu kontrol etme yeteneğini, dripling becerisini ve Fas milli takımının hücum üstünlüğünü sağlamadaki büyük etkisini yansıtıyor; böylece oyuncu, arka arkaya iki turnuva boyunca turnuvanın en öne çıkan oyuncuları arasındaki yerini pekiştirmeye devam ediyor.

Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni, çeyrek final turunda Fransa'ya 2-0 yenilmesiyle sona erdi. Bu maçta “Les Bleus”, Dünya Kupası eleme maçlarında “Atlas Aslanları”na karşı üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan, Arjantin milli takımı, 16 turunda Mısır milli takımını 3-2'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta geriye düşmesine rağmen skoru çevirip değerli bir galibiyet elde eden Arjantin, turnuvanın en iyi sekiz takımı arasına girmeyi başardı.