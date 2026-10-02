2022’deki büyük yankı uyandıran röportajdan bu yana Al-Nassr’ın süperstarıyla yakın dost olan Britanyalı sunucu, X platformunda Selecao teknik direktörünü doğrudan hedef aldı. 61 yaşındaki isim, "Ne kadar kibirli bir pislik. Jesus, Portekiz için oynayacak kadar hiçbir zaman iyi olmadı ve şimdi de ülkenin en büyük oyuncularını küçük düşürmekten keyif alıyor" diye yazdı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen olay, 41 yaşındaki hücum oyuncusunun salı akşamı federasyon başkanı Pedro Proenca ile yaptığı görüşmenin ardından takım kampından ayrılması oldu. Bunun öncesinde Jesus, Portekiz’in Danimarka deplasmanında oynadığı Uluslar Ligi maçında (Portekiz’in 4-2 kazandığı) ilk 11’de Goncalo Ramos’a yer verme ve Ronaldo’yu yine yedek bırakma kararı almıştı. Deneyimli oyuncu, daha önce Norveç’e karşı oynanan milli maçta da süre almadan 90 dakikayı kenarda tamamlamıştı.

Ardından Ronaldo’nun alışılmış 7 numaralı forması, Danimarka maçı için Rafael Leao’ya verildi. Morgan bu adımı da sert şekilde eleştirdi.

IG:@piersmorgan

Piers Morgan, Cristiano Ronaldo etrafındaki kriz hakkında ne söyledi?

Morgan, "Cristiano’nun Portekiz için yaptıklarından sonra, ona neden lanet olsun böyle davranıyorlar? Dün babasının doğum günüydü ve babasının ölümünden bir gün sonra ülkesi için sahaya çıktı. En büyük oyuncularına yönelik bu şoke edici saygısızlığı izlemek utanç verici" diye yazdı.

CR7’nin ayrılığı bir anda büyük yankı uyandırdı. Kaptanın kız kardeşinin yanı sıra Portekiz Başbakanı da rekor milli futbolcuya yönelik muameleye ilişkin tartışmaya dahil oldu.

41 yaşındaki Ronaldo’nun, bir açıklamayla yanıt veren isim olarak, bu ayrılıkla milli takım kariyerinin kesin olarak sona erip ermediği ise belirsizliğini korudu. Ancak geçen sezon Al-Nassr’da da kendisini çalıştıran teknik direktör Jesus yönetiminde geri dönüş şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor.