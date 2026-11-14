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Kevin De Bruyne, SSC Napoli'den beklenenden erken ayrılabilir. Eşi Michele, Belçika dergisi NINA'ya verdiği röportajda Belçika'ya dönme planlarından söz etti.

Michele De Bruyne, çiftin üç çocuğuyla birlikte İtalya'dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı: "Elbette geleceğimizi birlikte düşünüyoruz. Birbirimize giderek daha sık 'Limburg'a taşınacağız' diyoruz. Oraya ne kadar erken gidersek o kadar iyi."

Aile, Napoli'nin havasını ve yemek seçeneklerini takdir etse de günlük yaşamda büyük popülerliğin olumsuz yanları ağır basıyor. Eşi, "Kevin, Napoli'de çok kısıtlı bir hayat sürüyor. Bu onun için pek hoş değil. Ayrıca şehirde ailece hiçbir şey yapamıyoruz. Madalyonun öteki yüzü de bu, değil mi?" dedi.

Michele De Bruyne sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester'da durum farklıydı. Yaşadığımız yerde insanlar bizi o kadar sık görüyordu ki artık özel bir durum olmaktan çıkmıştı. Tek bir fotoğrafımız bile çekilmeden sokağa çıkabiliyorduk. Napoli'de bu imkânsız."

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Belçikalı millî futbolcu kariyerinde çok sayıda şampiyonluk kazandığı için artık kişisel yaşam planlarının giderek daha fazla öne çıktığını söyleyen Michele, "Bir noktadan sonra futbol artık öncelik olmuyor. Zaten her şeyi kazandın, her şeyi başardın. Çocuklarının hayatını neden altüst edesin?" ifadelerini kullandı.

Getty Images

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Kevin De Bruyne, Napoli'de Antonio Conte ile anlaşamadı

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Napoli'de yalnızca bu sezon değil, daha öncesinde de zorlu bir dönem geçirdi. Teknik direktör Max Allegri'nin takımı şu anda Serie A'da yalnızca onuncu sırada.

De Bruyne, 2025 yazında büyük beklentilerle Napoli'ye transfer olmuştu. İngiltere'de geçirdiği on yılın ardından iki yıllık sözleşme imzalayan oyun kurucu, ligin en çok kazanan oyuncuları arasına girdi.

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Ancak De Bruyne, ne dönemin teknik direktörü Antonio Conte'nin ne de onun halefi Allegri'nin yönetiminde aradığını buldu. Fiziksel sorunların ve takım arkadaşlarıyla soyunma odasında gerilim yaşandığına ilişkin haberlerin yanı sıra özellikle Conte'nin taktik anlayışı De Bruyne'de hayal kırıklığı yarattı.

De Bruyne, temmuz ayında Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'a "Benim için zordu çünkü Conte'nin futbol anlayışı benimkinden tamamen farklı" dedi. "En sevdiğim pozisyonda oynama fırsatını hiç bulamadım" diye ekledi. Conte'nin yazın ayrılmasına sevindiği yönündeki soruya ise De Bruyne, "Evet. Bana göre kalmasına gerek yoktu" yanıtını verdi.

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Belçikalı oyuncu, Napoli formasıyla şimdiye kadar çıktığı 36 resmî maçta dokuz gol attı ve altı asist yaptı. Son olarak De Telegraaf, PSV Eindhoven'ın De Bruyne'yi kış transfer döneminde kadrosuna katmakla ilgilendiğini yazdı. Oyuncunun İtalya'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.