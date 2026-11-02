Ne Haaland ne de Mbappe: Korkutucu ikili Yamal ve Raphinha'yı Avrupa'nın zirvesine oturtuyor

Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha'dan oluşan, Avrupa kıtasının en iyi hücum ikilisine sahip.

Sport gazetesi, 11'i LaLiga'da ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 14 maç boyunca iki oyuncunun 29 gol attığını ve 14 asist yaptığını, bu şekilde gollere doğrudan toplam 43 katkı sağladığını aktardı.

Raphinha 12 maçta 17 gol ve 3 asiste sahipken, Yamal 14 maçta 12 gol atıp 11 asist yaptı.

Tek başına bu rakamlar, iki oyuncunun Katalan takımına sunduğu her şeyi ortaya koymasa da, etkilerinin ne denli büyük olduğunu ve bugün vazgeçilmez iki unsur hâline geldiklerini teyit ediyor. İşte bu nedenle Raphinha'nın yokluğu her zaman bir sorun teşkil ediyor, aynı sebeple Lamine de her maçta forma giymeli.

Stats sitesine göre Lamine Yamal, toplam 48 gol fırsatıyla en çok fırsat yaratan oyuncu konumunda; bu, 24 fırsata ulaşan Raphinha'nın yarattığının iki katı. Ancak Brezilyalı oyuncu da pres ve topsuz hareketlenmeler yoluyla top olmadan büyük bir çaba sergiliyor; bunlar Katalan takımının hücum seçeneklerini katlıyor.

İspanya Ligi'nde Raphinha 15 golle gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alırken, Lamine Yamal 7 asistle asist sıralamasının başında bulunuyor; ayrıca 10 gol attı. İki oyuncu birlikte, Barcelona'nın attığı 46 golden 25'ine katkı sağladı; yani takımın gollerinin yarısından fazlasına.

Avrupa'da rakipleri yok

Büyük liglerdeki hücum ikililerinin karşılaştırılması –ki hepsi Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüplere ait– bu izlenimlerin doğruluğunu teyit ediyor.

Örneğin, Bayern Münih'in en önemli silahlarından olan Harry Kane ve Olise, Almanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde her biri 8 gol atarak toplam 16 gole ulaştı; yani Barcelona ikilisinden 13 gol daha az.

İki oyuncu ayrıca 12 asist yaparken, Lamine ve Raphinha 14 asist kaydetti. Gollere doğrudan katkı düzeyinde ise fark, Barcelona ikilisi lehine 28'e 43.

Manchester City'de Erling Haaland 13 gol atarken, Rayan Cherki 5 gol kaydetti ve ikisinin toplam gol sayısı 18'e ulaştı. Real Madrid ise Kylian Mbappé'nin 15 golü ve Arda Güler'in 3 golü sayesinde aynı rakama sahip.

Fark, diğer büyük kulüplerle yapılan karşılaştırmada da ortaya çıkıyor. Paris Saint-Germain'de Ferran Torres ve Ousmane Dembélé 11 gol attı; bu, Inter'de Lautaro Martínez ve Marcus Thuram'ın attığı gol sayısının aynısı.

Bu rakamlar daha da büyük önem kazanıyor; çünkü Barcelona'nın her biri 10 gol barajını aşan oyunculara sahip olmasının yanı sıra bu iki oyuncu rakiplerin kalesinde tehlike yaratmaya da sürekli katkıda bulunuyor.

Avrupa'nın beş büyük liginin dışında da birkaç hücum ikilisi öne çıkıyor, ancak bunlar Lamine Yamal ve Raphinha'nın sahip olduğu gol yeteneklerine yaklaşamıyor.

Club Brugge'de Tresoldi 12 gol, Hugo Vetlesen 6 gol atarak ikisinin gol toplamı 18'e ulaştı. Sporting Lizbon'da ise Luis Suárez 12 gol, Geny Catamo 2 gol attı ve toplamları 14 gole çıktı.