Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick'in geleceği, takımın bu pazar günü kendi sahasında Bournemouth karşısında aldığı ağır yenilginin (3-0) ardından ciddi şekilde tehlikeye girdi. Bu sonuç, Manchester United'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılı başlangıcın bir devamı niteliğinde oldu ve oyunculara ve kulübün sportif yönetimine yöneltilen eleştirilerin artmasına yol açtı.

Bournemouth karşısında alınan yenilgi, beklenen sonuçları alamayan Manchester United'da Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. Takım, Premier Lig'deki ilk sekiz maçında yalnızca bir galibiyet elde ederek on altıncı sıraya geriledi ve zirveyle arasındaki fark 14 puana çıktı.

45 yaşındaki Carrick, geçtiğimiz ocak ayında Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak getirilmiş, ardından Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başararak ve bir dizi dikkat çekici sonuçla sezonu üçüncü sırada tamamlamasının ardından mayıs ayında kalıcı olarak göreve atanmıştı.

Ancak takım bu başarının üzerine koyamadı. Ligdeki son galibiyeti 30 Ağustos'a dayanıyor; o gün yeni yükselen ekip Ipswich Town'ı 5-2 mağlup etmişti. Hayal kırıklığı yaratan sonuçların devam etmesi, teknik direktörü takımı doğru yola geri döndürme becerisi konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Belirsiz bir gelecek

Bournemouth karşısında alınan yenilginin ardından Carrick, durumun zorluğunu gizlemedi ve teknik ekibin geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu itiraf ederek kulüp içinde yaşadığı baskının boyutunu yansıtan açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın teknik direktörü "Sky Sports" kanalına şunları söyledi: "Bu zor bir durum ve bunu inkâr etmek mümkün değil." Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Ne olacağını ya da bir sonraki adımın ne olacağını gerçekten bilmiyorum."

Ve ekledi: "Bu kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bu şimdi de değişmeyecek. İşimi seviyorum ve sorumluluk hissediyorum; sadece ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

Tırmanan bir kriz

Carrick'in etrafını saran baskılar yalnızca olumsuz sonuçlarla sınırlı kalmadı; bazı oyuncularla olan ilişkisine de uzandı. Teknik direktör, Bournemouth maçında takım kaptanı Portekizli Bruno Fernandes'i yedek kulübesinde tutma yönünde dikkat çekici bir karar aldı. Bu adım, orta saha oyuncusunun teknik direktörün taktiklerine yönelttiği eleştirilerin ardından geldi.

Fernandes, Manchester United'ın geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 kaybettiği maçta Carrick'in tarzını eleştirmişti. Oyuncunun açıklamaları, kulübün yaşadığı teknik istikrarsızlık haliyle aynı zamana denk gelerek takım içindeki gerginliği daha da artırdı.

Aynı zamanda defans oyuncusu Lisandro Martinez de eleştiri hattına girdi. Martinez, Manchester United yönetimine saldırdığı tartışmalı açıklamalarından ötürü özür diledi; takım kadrosuna daha fazla yatırım yapılmasını beklediğini dile getirmiş ve teknik direktör Jason Wilcox'tan daha fazla destek talep etmişti.

Bu gelişmeler, sonuçların gerilemesi ve teknik kararlar ile kadronun seviyesini yükseltmek için gerekli yatırımlar konusundaki anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde, sportif yönetimin takımın krizlerini çözme becerisi hakkındaki soruların arttığı bir zamanda geliyor.

Taraftarlar Carrick'i destekliyor, oyunculara saldırıyor

Artan baskılara rağmen Carrick, kulüpteki uzun kariyeri göz önüne alındığında Manchester United taraftarları arasında hâlâ büyük bir popülariteye sahip. Oyuncu olarak 12 yıl boyunca takım formasıyla 464 maça çıkması, onu taraftarlar arasında geniş bir saygı gören isimlerden biri haline getirdi.

Bournemouth karşısında alınan yenilginin ardından, Carrick sahanın etrafında dolaşarak taraftarları selamlarken taraftarlar onun adını haykırdı. Bu manzara, taraftar öfkesinin büyük bölümünün oyunculara ve yönetime yöneldiği bir dönemde teknik direktöre bir destek mesajı gibi göründü.

Carrick, kendisine yönelik tezahüratlarla ilgili şunları söyledi: "Bu benim açımdan bir veda değildi." Carrick, yaşananlar karşısında, özellikle takımın içinden geçtiği zorlu koşullar düşünüldüğünde, karışık duygular hissettiğini açıkladı.

Ve ekledi: "İçimde karışık duygular var; çünkü takımımın oyuncularının neler yaşadığını hissediyorum, son derece zor bir dönemden geçiyorlar. Yardımcı olabileceğimiz konular var, bir de kontrol dışında gelişen durumlar var ki oyuncuların şu anda hissettiği de bu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarların tepkisine karşı içimde çelişkili duygular var; onlarla böyle bir bağın olması insanın içinde karışık hisler uyandırıyor ve bunu özümsemek için biraz zamana ihtiyacım olacak, ama desteklerini kesinlikle takdir ediyorum."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Şu anki gerçeğimiz bu; istediğimiz sonuçları alamadık ve oyunumuz da gereken seviyede değildi."

Ancak destek manzarası uzun sürmedi. Carrick sahayı terk eder etmez tezahüratlar yuhalamaya dönüştü; oyuncular ise bir taraftar öfkesi dalgasıyla karşılaştı. Bu durum, taraftarlarla takım arasındaki uçurumun genişlediğine ve taraftarların oyuncuların ortaya koyduğu seviyeden memnun olmadığına işaret ediyordu.

Neville: Yönetim taraftarları öfkelendirebilir

Manchester United'ın eski defans oyuncusu Gary Neville ise taraftarların Carrick adına yaptığı tezahüratların, onun görevinin sonuna yaklaşılması ihtimalinin farkında olduklarını yansıttığını belirtti. Neville, taraftarların teknik direktörü iyi tanıdığını ve yönetime ve oyunculara yönelik tutumlarının aksine onu kulübün bir evladı olarak gördüklerini vurguladı.

Neville, "Sky Sports" kanalına şunları söyledi: "Manchester United taraftarları Michael Carrick adına tezahürat yapıyor çünkü büyük olasılıkla burada ne olacağının farkındalar; daha önce bu tür durumlar gördüler. O onlardan biri ve büyük bir popülariteye sahip."

Ve ekledi: "Ama sahipler, sportif yönetim ve oyuncular popüler değiller ve bu kulübü büyük ölçüde yüzüstü bıraktılar."

Neville, kulübün icra kurulu başkanı Omar Berrada ve teknik direktör Jason Wilcox'un, bu kararın taraftarların hoşnutsuzluğuna yol açma ihtimaline rağmen, Carrick'in geleceğiyle ilgili zorlu bir karar almak zorunda kalabileceklerine dikkat çekti.

Şöyle konuştu: "Bu ikilinin yarın Manchester United taraftarlarının hoşnutsuzluğuna yol açacak bir karar alması muhtemel, ama bu belki de gerekli bir karar olacak." Neville, ardından kulüp içindeki durumu "son derece kaotik" olarak nitelendirdi.

Oyunculara sert eleştiriler

Premier Lig şampiyonluğunu daha önce kazanmış olan Clinton Morrison ise maç sonrası taraftarların tepkisinin, teknik direktörü desteklerken oyuncuların performansını reddetmeleri bağlamında kulübün yaşadığı öfke halini özetlediğini belirtti.

Morrison şöyle konuştu: "Bu durum her şeyi özetliyor. Taraftarlar Carrick'in yanında duruyor, ama oyuncuları desteklemiyorlar. Aman Tanrım! Son derece endişe vericiydi."

Morrison, Carrick'in tribünlerden büyük bir destek gördüğünü, ancak oyuncuların sahada yalnız kalır kalmaz yuhalandığını belirtti ve performanslarının gereken seviyenin altında olduğunu, taraftarların öfkeli tepkisini hak ettiklerini söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçta, bir teknik direktörün yapabileceklerinin bir sınırı var. Bana göre oyuncular, maçları kazanmaya yetecek seviyede değiller."

Manchester United'ın eski bek oyuncusu Ashley Young de takımın performansını eleştirerek, taraftarların Carrick'e verdiği desteğin onun kulüp efsanelerinden biri olma konumundan kaynaklandığını, ancak oyuncuların Bournemouth maçında övgüyü hak edecek hiçbir şey ortaya koymadıklarını vurguladı.

Young şöyle konuştu: "Ne yazık ki Michael Carrick açısından durum son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftarlar onun arkasında duruyor ve onu destekliyor, bu da kulüp efsanelerinden biri olduğu için doğal. Ama sahadaki oyuncular hiçbir şey ortaya koymadı; koşmadılar ve birbirine kenetlenmiş bir takım görüntüsü vermediler."

Açıklamalarını iki takım arasındaki performans farkının büyüklüğüne değinerek tamamladı ve Bournemouth'un seviyesinin çok daha iyi olduğunu, Manchester United'ın performansının ise zayıf ve hayal kırıklığı yaratan nitelikte olduğunu söyledi.