Avrupa futbolunun yönetim organının resmi açıklamasına göre RB Leipzig, devam eden uzun milli maç arasında toplam 16 oyuncusunu göndermesi karşılığında yaklaşık 353 bin euro alacak.

Böylece Saksonya ekibi, tüm Avrupa temsilcileri arasında en cömert şekilde ödüllendirilen kulüp oldu. Toplamda 611 farklı kulübe 31,5 milyon euro dağıtıldı. 2024/25 ve 2026/27 Uluslar Ligi sezonları için toplam 104 milyon euroluk bir bütçe öngörülüyor.

UEFA, açıklamasında Bayern Münih ya da Borussia Dortmund gibi diğer Alman temsilcilerinin hangi sıralarda yer aldığını paylaşmadı. UEFA Kulüp Destek Programı kapsamında kulüpler, oynatılan her oyuncu için maç başına 3.845 euro alıyor.

Buna karşılık 2028 Avrupa Şampiyonası için (elemeler dahil) oyuncu başına günlük bazda bir tazminat ödenecek. UEFA'ya göre kulüpler bu kapsamda 140 milyon euroluk bir havuzdan pay alacak. Avrupa futbolunun yönetim organı böylece 2024/25 ve 2026/27 Uluslar Ligi sezonları ile 2028 Avrupa Şampiyonası için toplam 244 milyon euro dağıtmış olacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Kulüp destek programı, kulüplerin milli takım futbolunun başarısına yaptığı temel katkıyı takdir ediyor. Bu program çerçevesinde UEFA Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi gelirlerinin bir kısmını Avrupa genelindeki kulüplere, hem profesyonel hem de amatör kulüplere dağıtıyoruz" dedi.

European Football Clubs (EFC) Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise şunları söyledi: "Kulüp destek programı, UEFA ile EFC arasındaki stratejik ortaklığın çok önemli bir parçası. Kapsamı ve etkisi ortada: Her ölçekte 600'den fazla kulüp bu ilk ödemeden faydalanıyor. Böylece kulüplerin uluslararası futbola yaptığı temel katkı takdir ediliyor."