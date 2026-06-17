Ne demek istiyor?.. Haaland, Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferi hakkında gizemli bir mesajla yorum yaptı

Portekizli Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferinin resmi olarak duyurulması, geniş yankı uyandırdı.

İspanyol kulübü Real Madrid, bugün Çarşamba günü, mevcut yaz transfer dönemi kapsamında Manchester City'den gelen Silva ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada, kulübün Bernardo Silva ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar iki sezon süreli bir sözleşme imzalayarak kadrosuna katılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Kylian Mbappé'nin Silva'nın Real Madrid'e katılımına tepki gösterdiğini ve Monaco'da birlikte oynadığı eski takım arkadaşını "Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin" yazarak karşıladığını bildirdi.

Rodrygo Goes ve Vinícius da Bernardo Silva’nın Real Madrid’e katılımını memnuniyetle karşıladı.

Rodrygo, “Hoş geldin yıldızım” yazarken, Vinícius ise “Hoş geldin kardeşim” dedi.

Ancak en şaşırtıcı tepki, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'dan geldi.

Norveçli oyuncu, Bernardo Silva'yı çok iyi tanıyor, çünkü ikisi İngiliz takımında takım arkadaşıydılar.

Haaland, Real Madrid'in Bernardo Silva ile ilgili paylaşımına "Yarı finalde görüşürüz" yorumunu yaptı.

Bununla birlikte, Dünya Kupası yarı finali mi yoksa Şampiyonlar Ligi yarı finali mi kastettiği henüz belli değil; zira Manchester City ile Real Madrid arasındaki maçlar son sezonlarda klasikleşen karşılaşmalar haline geldi.