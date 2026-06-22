Ne dedi? Sisi, Dünya Kupası'ndaki Firavunlar'ın üçlüsüne ilişkin yorumda bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, 2026 Dünya Kupası finallerinde Yeni Zelanda’ya karşı elde ettiği heyecan verici galibiyetin ardından Mısır milli takımını tebrik etti.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Facebook'taki resmi hesabından yaptığı açıklamada, “Mısır Milli Takımı'nı ve büyük halkımızın taraftarlarını, Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini, vatan evlatlarının sahip olduğu azim, irade ve kararlılığı yansıtan onurlu bir performansla elde ettikleri için tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Bu hak edilen zafer, yolumuza güven ve hırsla devam etmek ve Mısır’ın adını uluslararası arenalarda yükseklere taşımak için umut verici bir başlangıçtır” diye devam etti.

Buna karşılık, Mısır Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye, nazik tebrikleri ve çeşitli alanlarda gençlere verdiği sürekli destek için içten teşekkür ve takdirlerini sundu.

Futbol Federasyonu’nun X sitesindeki hesabında, bu büyük desteğin çalışmaya ve katkı sağlamaya devam etmek için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu ve milli takımın Mısır futbolunu onurlandırmak için elinden gelenin en iyisini yapacağı belirtildi.

Mısır’ın Yeni Zelanda’ya attığı üç golün sahipleri ise Mustafa Zico, Muhammed Salah ve Mahmoud Trezeguet oldu.

Mısır Milli Takımı, 7. grubun zirvesinde 4 puana yükselirken, Yeni Zelanda ise sıralamanın en altında 1 puanda kaldı.