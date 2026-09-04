Ne çok son dakika transferi var: Milan’a gol atan Woltemade 3,25 oranla, Fiorentina ise Beto ve Goncalves’i hedefliyor

Son güne kadar hareketli geçen transfer döneminde, son gün yapılan çok sayıda takviye Serie A'nın cuma akşamı Genoa ile Como arasındaki maçla başlayacak üçüncü haftasında hemen sahne alabilir. Fabregas'ın ekibinde öne çıkan isim ise Moise Kean: İtalyan forvetin “Ferraris”te hemen gol atmasına Sisal'de 2,50, Planetwin365'te ise 2,55 oran veriliyor.





En çok merak uyandıran isim ise şüphesiz Nick Woltemade. Bir yıl önce Newcastle'dan 90 milyon karşılığında alınan ve şimdi kiralık olarak Juventus'a geçen Alman oyuncunun, Milan karşısındaki dev maçta taraftarı önünde hemen gol atmasına 3,25 oran belirlenmiş durumda. Golcü bahsinde, ilk maçına çıkmayı bekleyen diğer iki transferin, Juventuslu Sarr ile Milanlı Hutchinson'ın oranları ise daha yüksek; ikisi için de oran 6,00.

Kadrosunda çok değişiklik yapan bir diğer takım da, iki hafta sonunda hâlâ 0 puan ve 0 golde kalan Fiorentina. Ayrılmak üzere olan Kean'ın yerini Beto alacak ve eski Udineseli oyuncunun Torino karşısında golcüler listesine girmesine 2,75 oran veriliyor; bu oran, Sporting Lizbon'dan gelen Portekizli Goncalves için biraz yükselerek 3,00'a çıkıyor. Aynı maçta eski takım kuralına da dikkat: Rolando Mandragora, mor formalılarla geçirdiği dört sezonun ardından Torino'ya geri döndü. Franchi'ye dönüşünü bir golle taçlandırmasına 6,00 oran veriliyor.