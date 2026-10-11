Vinicius Junior, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Instagram hesabı üzerinden dolaylı bir mesaj paylaşarak yeniden tartışmaları alevlendirdi. Real Madrid'in kazandığı maçta belirleyici bir rol oynamasına rağmen, Brezilyalı yıldızın karşılaşmadaki görev süresi çarpıcı bir şekilde son buldu.

Oyuna sonradan dahil olan Brezilyalı yıldız bir gol kaydetti, ancak hakem, Villarreal oyuncularından birinin saçını çekmesi nedeniyle golü iptal etti ve kendisine direkt kırmızı kart gösterdi. Böylece Vinicius'un yaklaşan El Clasico mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti.

Maçın ardından Vinicius, Instagram hesabı üzerinden takım arkadaşlarından ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi; ancak İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, bir taraftarın paylaşımını hikâyeler bölümünde yeniden yayınlayarak tartışmaları tekrar başlattı.

Söz konusu paylaşımda, oyuncunun farklı maçlardaki performansından görüntüler yer alıyor ve bu görüntülere kendisine karşı alınan hakem kararlarını eleştiren şu yorum eşlik ediyordu: "Sarı ve kırmızı kartları her zaman Vinicius görüyor, ne ayıp, ne çete!"

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Real Madrid'in yıldızı, bu paylaşımı üç gülen ifade (emoji) ekleyerek tekrar yayınladı. Bu hamle, kırmızı kartı etrafında kopan tartışmalara dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı ve olayın yansımaları merakla beklenen El Clasico öncesinde sürmeye devam etti.