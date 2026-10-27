Real Madrid'in eski yıldızı Guti, İngiliz Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasını alaycı bir şekilde sorgulayarak tartışma yarattı; Kane'in ödülü kazanmasının önceden belirlenmiş olduğunu öne süren yıldız, futbolun en öne çıkan bireysel ödülünü kazanan isim konusunda İspanya'da farklı tercihlerin olduğu bir ortamda, sonuçtan ikna olmadığını yansıtan açıklamalarda bulundu.

Guti, "El Chiringuito de Jugones" programındaki görüntülenmesi sırasında, ödülün bir Londra sakinine geçmesinin şüphe uyandıran bir tesadüf olduğunu söyleyerek, İngiltere Milli Takımı forvetinin ödülü kazanmasının en baştan planlandığını ima etti.

Real Madrid'in eski yıldızı alaycı bir şekilde şunları ekledi: "Ballon d'Or ödülü Londra'ya geçti ve onu bir Londra sakini kazandı. Ne tesadüf ama, öyle değil mi? Gerçek bir tesadüf! Bu iş kesinlikle en baştan yazılmıştı."

Guti, ödülün kazanılma koşullarını sorgulamakla kalmadı, kazandığı açıklandığında Kane'in yüz ifadelerinin, kendi inancına göre, ödülü almayı beklemediğini yansıttığına da dikkat çekti; İngiliz oyuncunun, rekabet yarışında Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'nin kendisini geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Guti'nin açıklamaları, Ballon d'Or'u kazanan ismin kim olduğu konusundaki tepkilerin farklılaştığı bir ortamda geldi; İspanya'daki takipçilerin bir kesimi yaz aylarında Dünya Kupası'nı kazanan oyunculardan birinin ödülü almasını tercih ederken, bazı Real Madrid taraftarları ödülü İngiliz forvet yerine Mbappe'nin kazanmasını umuyordu.