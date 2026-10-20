Real Madrid'in resmî televizyon kanalı, Katalan ekibin Real Betis karşısındaki mücadelesinde "RefCam" kamerasının yakaladığı konuşmaları kullanarak Barcelona'ya ve İspanyol hakemliğine yönelik saldırısını tırmandırdı; iki ezeli rakip arasında beklenen El Clasico'ya günler kala Hansi Flick'in oyuncularını hakem kararlarını etkilemekle suçladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelonalı bazı oyuncuların hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'dan Giovani Lo Celso'nun golüyle sonuçlanan pozisyonda olası bir el teması için incelemede bulunmasını istediğini gösteren görüntüler, Real Madrid'in resmî kanalı üzerinden yeni bir eleştiri dalgasını başlattı. Kanal, yaşananları oyuncuların hakem kararlarını yönlendirmeye müdahale ettiğinin kanıtı olarak değerlendirdi.

Kanal, Barcelonalı oyunculara sert suçlamalar yöneltti ve Real Madrid'i El Clasico'da nelerin beklediğini tanımlamak için tartışmalı bir ifade kullanarak şöyle dedi: "Real Madrid, El Clasico'da 17 hakemle mücadele etmek zorunda kalacak; sahada 3, dördüncü hakem, VAR hakemi ve yardımcısı, buna ek olarak Barcelona'nın da birer hakem olan 11 oyuncusu."

"RMTV"nin saldırısı burada durmadı; Katalan ekibin oyuncularını video teknolojisiyle incelemeye tabi tutulan pozisyonları etkilemekle de suçlayarak şöyle dedi: "17 hakem karşısında görev son derece karmaşık hâle geliyor. Artık hangi pozisyonun video teknolojisiyle inceleneceğine, hangisinin incelenmeyeceğine Barcelonalı oyuncular karar veriyor; çünkü onlar da birer hakem oldular. Maçları yönetenler onlar. Bu bir skandal."

Madrid kanalı ayrıca aşırılık olarak nitelediği durumların herhangi bir sonuç doğurmamasını da sorguladı ve bunu iki ezeli rakip arasındaki önümüzdeki mücadelede hakem kararlarıyla ilgili endişelere bağlayarak şunları ekledi: "Başka herhangi bir ligde bunun sonuçları olurdu. Pazar günü yaşananlar, hepimizin bildiği nedenlerden ötürü büyük karmaşıklıklara yol açıyor."

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Arda Güler tartışma merkezine giriyor

Real Madrid televizyonunun saldırısı, Madrid ekibinin mücadelesine eşlik eden hakem tartışmasına da uzandı. Kanal, Sevillalı oyuncu Peque ile yaşanan tartışmalı pozisyonda Türk Arda Güler'i savundu ve pozisyona yönelik medyada yoğunlaştığını düşündüğü ilgiyi eleştirirken, Türk oyuncunun tekrar tekrar maruz kaldığını ifade ettiği tacizlerin göz ardı edildiğini savundu.

Kanal şöyle dedi: "Her şeye ve herkese karşı, görüş sahiplerinin eşzamanlı olarak yalnızca Güler ve Peque arasındaki gri bir pozisyondan söz ettiği bir düzen ve medya sistemi karşısında; oysa oyuncu da defalarca tacize maruz kaldı."

"RMTV" ayrıca, televizyon yayını sırasında pozisyonların gösterilme biçimine yönelik eleştirilerini de yineledi; hakem durumlarını değerlendirmek için gerekli gördüğü bazı açıların gösterilmemesine dair tekrarlanan şikâyetlerini yeniden dile getirdi ve daha önce komplo teorilerini yaymakla suçlanmış olmasına rağmen, izleyicilere gösterilmeyen pozisyonların bulunduğuna her zaman dikkat çektiğini belirtti.

Kanal saldırısını, kendi bakış açısına göre tartışmalı tek bir pozisyonun işlerin gidişatını değiştirmeye yetebileceğini belirterek sonlandırdı; bu, hakemlik konusunda Real Madrid ile Barcelona arasında yeniden alevlenen tartışmayla gerilimi giderek artan El Clasico'yu çevreleyen atmosferde yeni bir tırmanış oldu.