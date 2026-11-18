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Jürgen Klopp, birkaç hafta önce Vincent Kompany'nin Bayern Münih'teki taktiği hakkında yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Şimdi Münih ekibinden yanıt geldi.

Jürgen Klopp'un Bayern Münih'in taktiğine ilişkin son sözleri, Münih'te şaşkınlıkla karşılanmış görünüyor.

Başkan Herbert Hainer, t-online'a verdiği röportajda, "Takımımızın taktiği hakkındaki bu sözleri ne ben şahsen ne de kulüpteki diğerleri anladık" dedi.

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü, ekim ayı sonunda Bayern Münih'in Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında DAZN'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: " Bayern'in topsuz oyunda ne yaptığını tam olarak anlayamadım . Bazen hibrit oynuyorlar. Bazen adam adama, sonra adam adama değil. Ardından alan savunması yapıyorlar. Hâlâ öğreniyorum, diyelim öyle."

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Klopp, bu sözlerinin ardından çok sayıda eleştiriyle karşılaştı. Aralarında eski futbolcuların da bulunduğu pek çok isim görüş bildirdi ve Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü'nü sözlerinden dolayı eleştirdi. Stefan Effenberg, Sport1'in Doppelpass programında, "Analize çok derinlemesine girdi ve hoşuna gitmeyen ya da anlamadığı noktaları ortaya çıkardı. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü olarak bunu yapmamalı" dedi.

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Herbert Hainer, Jürgen Klopp'un Almanya Futbol Federasyonu için doğru isim olduğunu düşünüyor

Yine de Hainer, konuyu kamuoyu önünde büyütmek istemiyor. Bayern Münih Başkanı, "Jürgen Klopp'a neyi beğenip neyi beğenmediğimi söylemek için yıllık genel kurula ihtiyacım yok" diyerek bunun yerine millî takım teknik direktörüyle özel olarak konuşmayı tercih ettiğini belirtti. "Bir şey söyleyeceksem kendisine şahsen söylerim. Birbirimizi tanıyoruz. İyi olan şu ki stadyuma önceki millî takım teknik direktöründen çok daha sık geliyor."

Hainer, sözlerinin eleştiri olarak anlaşılmasını istemediğini de vurguladı. Ona göre Klopp, "prensip olarak Almanya Millî Takımı için doğru isim. Yeni bir başlangıç havası yaratıyor ve Alman futbolunun buna ihtiyacı var."

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Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Almanya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü devralmıştı. Hollanda karşısında son dakikada gelen beraberlik ve Yunanistan yenilgisini de içeren sıkıntılı bir başlangıcın ardından millî takım, son dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Böylece UEFA Uluslar Ligi'nde A2 Grubu'nun son maç gününde liderliğe yükselerek çeyrek finale kaldı. Bu turdaki rakibi İspanya, Belçika veya Norveç olacak.