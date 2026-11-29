İspanyol basınında bugün, pazar günü yayımlanan bir haber, Real Madrid'in kendi sahasında ve taraftarı önünde Deportivo Alavés'e yenilmesinin ardından suçlanması gereken oyuncuyu açıkladı.

Reklam

Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Deportivo Alavés'e 2-1 yenilerek can yakıcı bir mağlubiyet aldı. Topa sahip olmasına ve skoru çevirmek için defalarca denemesine rağmen sonuca ulaşamayan eflatun-beyazlıların José Mourinho yönetimindeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve takım, La Liga şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, dün alınan sürpriz yenilginin, yolunu bulmuş gibi görünen ancak bir kez daha gerçeklerle yüzleşen bir takımın eksiklerini yeniden gözler önüne serdiğini yazdı.

Bu hezimette suçlanan pek çok isim var. Bunların başında, oyun planıyla maçın başından sonuna kadar doğrudan işin içinde olan teknik direktör José Mourinho geliyor.

Takımdaki yerini henüz bulamayan Vinicius da Arda Güler oyundan çıktıktan sonra topa her dokunduğunda ıslıklandı.

Reklam Reklam

Taraftarlar, Carlos Espí'ye yer açmak için Türk oyuncunun değil Brezilyalı yıldızın oyundan alınması gerektiğini düşündü.

Related Topics

Jude Bellingham da eleştirilen isimler arasındaydı. İngiliz oyuncunun 87. dakikada Valentini ile girdiği temastaki "tiyatrosu", VAR'ın orta hakemin penaltı kararını düzeltmesinin ardından ikinci sarı kartı görüp oyundan atılmasıyla sona erdi.

Ancak gazeteye göre bu yenilgide suçu hak eden biri varsa, o da savunma oyuncusu Dean Huijsen.

Reklam

Bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen İspanyol milli oyuncu, dün en iyi gününde değildi: Kayarak topu kaptırdı ve Toni Martínez ilk golü attı, ardından ikinci golde Ángel Pérez tarafından tuhaf bir şekilde geçildi.

Huijsen, Real Madrid'i zirve yarışından uzaklaştıran sürpriz yenilginin ardından sert eleştirilerin hedefi oldu.

Reklam

Real Madrid'in yenilgisinin ayrıntıları

Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşmaya üst üste 11. galibiyetini alma ve zirvede Barcelona'yı yakalama hedefiyle çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven'u 5-1 yenerek büyük bir moral depolayan eflatun-beyazlılara karşı Alavés, beklentileri tersine çevirerek üç puanı Madrid deplasmanından almayı başardı.

Ev sahibi ekip maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı. Kylian Mbappé 5. dakikada kaleci Antonio Sivera'yı kurtarışa zorlayarak skoru erken açmanın eşiğine geldi, 3 dakika sonra da Vinicius Junior için bir fırsat yarattı, ancak Brezilyalı oyuncu fileleri havalandıramadı.

Reklam

Oyunun akışının aksine Alavés, Dean Huijsen'in zayıf geri pasından yararlandı. Topu kapan Toni Martínez, Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı ve Belçikalı kaleciyi de geçerek 22. dakikada topu boş kaleye gönderdi.

Real Madrid ilk yarı bitmeden eşitliği yakalamak için bastırdı, ancak Jude Bellingham'ın denemeleri gole dönüşmedi. Sivera, 34. dakikada İngiliz oyuncunun şutunu kurtardı, Bellingham'ın bir başka denemesi ise kornere sapti.

Reklam

Oyun kontrolüne ve topa sahip olmasına rağmen Alavés'in düzenli savunmasını aşamayan Real Madrid, soyunma odasına 1-0 geride gitti. Hakem kararlarına itiraz eden Mourinho ise öfkesi nedeniyle sarı kart gördü.

İkinci yarının başında Portekizli teknik adam iki değişiklik yaparak Aurélien Tchouaméni ile Brahim Díaz'ın yerine Bernardo Silva ve Yan Diomande'yi oyuna aldı. Ancak Alavés ev sahibinin kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Konuk ekibin 49. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından 61. dakikada Pérez, Dean Huijsen'in yeni bir hatasından yararlanıp topa savunmacılardan önce ulaştı, Courtois'yı da çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Real Madrid'in işi böylece daha da zorlaştı.

Reklam

Real Madrid'in yanıtı 70. dakikada geldi. Takımın hızlı kullandığı kornerde Bellingham topu akıllıca ceza sahası içindeki Mbappé'ye aktardı, Fransız golcü de üst direğin altına sert bir vuruşla topu ağlara göndererek bu sezon La Liga'daki 14. golünü kaydetti ve farkı 2-1'e indirdi.

Ev sahibi ekip son dakikalarda Alavés ceza sahasını abluka altına aldı, ancak Bellingham'ın kafa vuruşu direkten döndü, Sivera da eflatun-beyazlıların ardı ardına gelen ataklarını kurtarmayı sürdürdü.

Reklam

86. dakikada Bellingham'ın ceza sahasında yere düşmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandığını düşündü. Ancak VAR devreye girdi ve hakem César Soto Grado kararını iptal ederek İngiliz oyuncu aleyhine tiyatro gerekçesiyle faul verdi. 75. dakikada sarı kart görmüş olan Bellingham, hakemin ikinci sarı kartı göstermesiyle 89. dakikada oyundan atıldı.