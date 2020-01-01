Ndao: Galatasaray'ı yenmemiz sürpriz değildi!

Galatasaray'ı 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün Senegalli yıldızı, ligde aldıkları sonuçların tesadüf olmadığını söyledi.

Süper Lig'de 'ı ağırladığı maçta 2-1 galip gelerek üst sıralara iyice yaklaşan Fatih Karagümrük'ün başarılı kanat oyuncusu Alassane Ndao, aldıkları sonuçların çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Senegalli yıldız, "Galatasaray karşısında işimizin zor olacağını biliyorduk. Ama biz de başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Çalışarak daha iyi yerlere gelebiliriz. Kaliteli bir kadromuz var. Galatasaray'ı yenmemiz de sürpriz değildi. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibinden sonraki hedeflerinden de bahseden Ndao, "En büyük amacım günün birinde İngiltere'de futbol oynamak. Gol atmak veya asist yapmak arasında bir fark görmüyorum. Takımıma faydalı olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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13 hafta sonunda 20 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, altıncı sırada yer alıyor.