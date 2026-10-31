Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile Çin arasındaki tartışmalı kriz, futbolun sınırlarını aştı ve spor müsabakalarının Asyalı devle karşı karşıya gelmesinin yol açabileceği sonuçları yeniden gündeme taşıdı.

Sport gazetesi, Mbappé'nin yüzünün Çin lideri Mao Zedong'un fotoğrafı üzerine monte edildiği alaycı bir görsele, ismini açıkça anmadan yorum yapmasının ardından Çin resmi televizyonunun La Liga maçlarının yayınını durdurduğunu aktardı.

Oyuncu, İspanya Ligi ve Real Madrid, üç tarafa da büyük mali kayıplara yol açabilecek bir krize girme tehdidi karşısında özür dilemekte gecikmedi.

Bu kriz son günlerde, yıllar önce Amerikan basketbol liginin yaşadığı benzer bir olayla karşılaştırıldı.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Ekim 2019'da, o dönem Houston Rockets takımının genel menajerliğini yürüten Daryl Morey, Twitter platformu üzerinden Hong Kong'daki protestolara destek verdiğini açıkladığı bir mesaj paylaşmış ve "Özgürlük için mücadele edin. Hong Kong'u destekleyin" demişti.

Morey mesajı kısa bir süre sonra sildi, ancak tepki anında geldi. Başkanlığını eski oyuncu Yao Ming'in yürüttüğü Çin Basketbol Federasyonu, özellikle Yao'nun Houston'da geçirdiği dönem sayesinde Asya ülkesinin en popüler kulüplerinden biri olan Rockets takımıyla iş birliğini askıya aldı.

Kriz kısa sürede Rockets takımının sınırlarını aştı; Çin resmi televizyonu Amerikan basketbol ligi maçlarını program akışından çıkardı ve birçok şirket ticari anlaşmalarını askıya aldı. Lig, en önemli uluslararası pazarlarından birinde devasa bir krizle karşı karşıya kaldı.

Yüz milyonlar tehlikede

Ekonomik darbe büyüktü. Şubat 2020'de Amerikan basketbol ligi komiseri Adam Silver, bu çatışmanın ligi yüz milyonlarca dolara mal olabileceğini tahmin etti, ancak beklenen kayıpların 400 milyon dolardan az olduğunu belirtti. Gerçekte lig, krizin patlak vermesinin ardından yalnızca 2019 yılı içinde 200 milyon dolar kaybetti.

Silver, ticari sonuçlarına rağmen Morey'nin ifade özgürlüğü hakkını savundu. Aynı zamanda televizyon boykotu uzun süre devam etti. Çin televizyonu, 2020 finallerinde Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasındaki tek bir maçı istisnai olarak yayınladı, ancak maçların düzenli yayını ancak 2022'de geri döndü.

Ekonomik sonuçlar televizyon yayınının durdurulmasıyla sınırlı kalmadı; Houston Rockets takımı ticari anlaşmaların iptali sonucu yaklaşık 20 milyon dolar kaybetti, ayrıca Amerikan basketbol ligi Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maaş tavanının büyümesine ilişkin beklentilerini düşürmek zorunda kaldı.

Bu, hem kulüpleri hem de oyuncuları etkileyen bir darbeydi ve ligin ticari açıdan Asya pazarına ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Ticari ilişkiler o zamandan beri yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu ayın ekiminde, Houston Rockets ve Dallas Mavericks takımları Makao'da iki hazırlık maçı oynadı; bu, Amerikan basketbol liginin Çin pazarıyla ilişkilerini yeniden kurma çabalarının ulaştığı boyutun bir işaretiydi.

Şimdi ise sonuçlar Mbappé'ye ve İspanyol futboluna kadar uzandı. Çin televizyonundaki yayının durdurulmasının yanı sıra, birçok Çinli marka Fransız yıldızla olan anlaşmalarını sona erdirdi.

Amerikan basketbol liginin Çin ile ilişkilerinin normale dönmesi birkaç yıl sürdü; bu, bireysel bir krizin bütün bir spor müsabakası üzerinde bırakabileceği etkinin boyutunu yansıtan bir emsal niteliğinde.