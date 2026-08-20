NBA Global Games 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

NBA, 2026-27 sezonu öncesinde bir kez daha dünyanın en iyi basketbolunu Kuzey Amerika'nın dışına taşıyor; Kanada, Çin, Meksika, Fransa ve İngiltere'de oynanacak sezon öncesi ve normal sezon maçları resmen açıklandı. Heyecan, 3 Ekim'de Quebec City'de başlayacak. Bu karşılaşma, Montreal dışındaki Quebec eyaletinde ligin tarihindeki ilk maç olacak. Ardından organizasyon Vancouver ve Makao'ya taşınacak, kasımda Mexico City'de sürecek ve Ocak 2027'de Paris ile Manchester'daki öne çıkan çifte maç programıyla devam edecek.

GOAL, bu maçlara bizzat gitmek için bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi; tam fikstür, biletlerin nerede satışa çıktığı, şu ana kadarki fiyat aralığı ve en ucuz şekilde bilet bulma yolları dahil. Aşağıda, 2026 için doğrulanan tüm NBA Global Games maçlarını, ön satış ve genel satış ayrıntılarıyla birlikte bulabilirsiniz. Böylece en iyi koltuklar tükenmeden önce biletinizi ayırtabilirsiniz.

NBA Global Games 2026 ne zaman?

Tarih ve saat Maç Konum Biletler 3 Ekim Cumartesi (saat daha sonra açıklanacak) Toronto Raptors - Miami Heat Videotron Centre, Quebec City Biletler 9 Ekim Cuma (saat daha sonra açıklanacak) Dallas Mavericks - Houston Rockets The Venetian Arena, Makao Biletler 10 Ekim Cumartesi (saat daha sonra açıklanacak) Toronto Raptors - LA Clippers Rogers Arena, Vancouver Biletler 11 Ekim Pazar (saat daha sonra açıklanacak) Dallas Mavericks - Houston Rockets The Venetian Arena, Makao Biletler 7 Kasım Cumartesi, yerel saatle yaklaşık 16.00 Denver Nuggets - Indiana Pacers Arena CDMX, Mexico City Biletler 14 Ocak 2027 Perşembe, yerel saatle 18.00 San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans Accor Arena, Paris Biletler 17 Ocak 2027 Pazar (saat daha sonra açıklanacak) San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans Co-op Live, Manchester Biletler

NBA Global Games 2026 biletleri nereden alınır?

NBA Global Games biletlerine ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu StubHub üzerinden geçiyor. Çünkü platform şunları sunuyor:

Tam kapsam: Yukarıdaki tüm maçlar için bilet listeleri mevcut; Kanada ve Çin'deki sezon öncesi maçlardan Mexico City, Paris ve Manchester tarihlerine kadar.

Yukarıdaki tüm maçlar için bilet listeleri mevcut; Kanada ve Çin'deki sezon öncesi maçlardan Mexico City, Paris ve Manchester tarihlerine kadar. Resmî kontenjanlar tükendiğinde bir güvence: Nuggets ile Pacers arasındaki Mexico City karşılaşmasının tek maçlık biletleri resmî kanallarda zaten tükendi. Quebec City ve Vancouver'daki Canada Games biletleri ise halka yalnızca 20 Ağustos'ta açıldı, bu nedenle takip eden günlerde talebin yüksek olması bekleniyor. StubHub, artık kullanamayacakları biletleri yeniden satan taraftarlar ve aracıların ilanlarını bir araya getirerek, tek bir resmî gişenin sunabileceğinden daha geniş bir koltuk seçeneği sağlıyor.

NBA Global Games 2026 biletleri ne kadar?

Bu yılki Global Games için fiyatlar, her maç satışa çıktıkça hâlâ şekilleniyor. Ancak yakın geçmiş, taraftarların neler bekleyebileceğine dair faydalı bir rehber sunuyor:

Tipik aralık: Geçen yıl yurt dışındaki benzer sezon öncesi ve gösteri maçlarında fiyatlar, bazı salonlarda üst kat koltukları için 60 dolardan başlayıp saha kenarı ve premium bölümlerde birkaç bin dolara kadar çıkıyordu.

Geçen yıl yurt dışındaki benzer sezon öncesi ve gösteri maçlarında fiyatlar, bazı salonlarda üst kat koltukları için 60 dolardan başlayıp saha kenarı ve premium bölümlerde birkaç bin dolara kadar çıkıyordu. Yeniden satış pazarı: StubHub 'da daha geniş bir ilan yelpazesi ortaya çıktığında fiyatlar genellikle liste fiyatının oldukça altında başlıyor.

'da daha geniş bir ilan yelpazesi ortaya çıktığında fiyatlar genellikle liste fiyatının oldukça altında başlıyor. En ucuz koltuklar: Üst kat ve kısıtlı görüşlü biletler, bu tek seferlik uluslararası maçlarda salona girmenin istikrarlı biçimde en düşük maliyetli yolu oluyor. Bütçeniz kısıtlıysa, yeniden satış pazarında da genellikle ilk yeniden görülen biletler bunlar oluyor.

Ön satış ve genel satış dönemleri pazara göre değişiyor

Kanada: Quebec City ve Vancouver'daki NBA Canada Games biletleri 20 Ağustos 2026'da genel satışa çıktı. Daha önce ilgisini kaydeden taraftarlar için erken ön satış imkânı da sunulmuştu.

Quebec City ve Vancouver'daki NBA Canada Games biletleri 20 Ağustos 2026'da genel satışa çıktı. Daha önce ilgisini kaydeden taraftarlar için erken ön satış imkânı da sunulmuştu. Çin: Mavericks ile Rockets arasındaki Makao maçları için bilet satış ayrıntıları henüz lig tarafından doğrulanmadı.

Mavericks ile Rockets arasındaki Makao maçları için bilet satış ayrıntıları henüz lig tarafından doğrulanmadı. Meksika: Mexico City maçının biletleri aşamalı olarak satışa sunuldu; önce Banco Azteca kart sahiplerine, ardından genel satışa açıldı ve tek maçlık biletler artık resmî kanallarda tükendi.

Mexico City maçının biletleri aşamalı olarak satışa sunuldu; önce Banco Azteca kart sahiplerine, ardından genel satışa açıldı ve tek maçlık biletler artık resmî kanallarda tükendi. Avrupa: Paris ve Manchester maçları şu anda ücretsiz kura aşamasında. Genel bilet satışlarının, eylülde çekiliş kapandıktan sonra başlaması bekleniyor.

NBA Global Games hakkında bilmeniz gereken her şey

NBA Global Games programı, onlarca yıldır ligi Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtalarındaki salonlara taşıyor. Yurt dışındaki ilk maçlar ise 1978'e uzanıyor; o yıl Washington Bullets, İsrail, Çin ve Filipinler'de gösteri maçları oynadı. Program o tarihten bu yana, sezon öncesi gösteri maçlarını ve NBA basketbolunu canlı izleme fırsatı nadiren bulan taraftar kitlelerine ulaştırmayı amaçlayan gerçek normal sezon karşılaşmalarını birleştiren, ligin temel büyüme stratejilerinden biri hâline geldi.

Bu yılın programı, ligin uluslararası haritasının ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. 2022'den 2025'e kadar her yıl sezon öncesi maçlara ev sahipliği yapan Abu Dabi, NBA'in bölgesel güvenlik endişeleri nedeniyle Orta Doğu'ya gitmemeyi tercih etmesinin ardından 2026 programında yer almıyor. Ancak lig, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uzun vadeli planlarının ve Katar'da olası bir geleceğin değişmediğini söyledi. Onun yerine Kanada tarihi bir ilke sahne oluyor; Quebec City, Raptors'ı aynı zamanda Vancouver'a da götüren çifte maç programının parçası olarak ilk kez bir NBA maçına ev sahipliği yapıyor. Mexico City, 1992'den bu yana 35. maçını düzenleyerek ABD ve Kanada dışındaki ülkeler arasında NBA tarihinde en fazla maça ev sahipliği yapan yer olma serisini sürdürüyor. Paris ve Manchester ise ligin Avrupa'da üç sezonluk normal sezon basketbolu taahhüdünün parçası olarak yılı tamamlıyor.

Accor Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Paris'teki Accor Arena, 14 Ocak 2027'de NBA'e ev sahipliği yapacak. O gün Victor Wembanyama, Pelicans ile karşılaşacak Spurs kadrosunun bir parçası olarak ülkesine dönecek. Bercy bölgesine yakın 12. arrondissement'ta bulunan salonun kapasitesi yaklaşık 20.300. 1990'lardan bu yana aralıklarla NBA maçlarına sahne olan bu salon, böylece ligin Fransa'nın başkentine getirdiği altıncı normal sezon maçına ve ülke genelindeki 16. NBA organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak.

Salon, toplu taşımayla rahat ulaşılabilen bir konumda bulunuyor; Bercy metro ve RER istasyonları girişe kısa bir yürüme mesafesinde yer alıyor. Bu da onu, otomobil olmadan ulaşılması daha kolay büyük Avrupa salonlarından biri hâline getiriyor. İçeride koltuk seçenekleri, sahanın tamamını gören dik üst tribün sıralarından premium alt kademe ve saha kenarı bölümlere kadar uzanıyor; böylece her bütçeden taraftar için salona girmenin bir yolu bulunuyor. Wembanyama'nın ülkesine dönüşü etrafındaki ilginin büyüklüğü ve genel satış ayrıntılarının hâlâ doğrulanmamış olması göz önüne alındığında, eylülde ücretsiz kura dönemi sona erdiğinde giriş garantisi sağlamak için yeniden satış pazarı üzerinden erkenden yer ayırtmak muhtemelen en güvenli yol olacak.