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Üst üste dört yenilgi, son 10 maçta sekiz mağlubiyet: 2025'te NBA'nin en iyisi olan Oklahoma City Thunder derin bir krizde. Milwaukee Bucks karşısındaki büyük sürpriz yenilginin ardından Shai Gilgeous-Alexander alarm verdi.

"Açık konuşmak gerekirse basketbol takımı olarak geçmiş yıllardaki kadar iyi değiliz. Bunu da açıkça söylemek gerekiyor," diyen iki kez MVP seçilmiş ve bu unvanın son sahibi olan yıldız, Doğu Konferansı'nın son sırasındaki takıma karşı alınan 119-111'lik acı yenilginin ardından konuştu.

OKC, kendisi gibi eksikleri bulunan Milwaukee karşısında devreye 64-58 önde girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Özellikle üçüncü periyotta, o ana kadar yalnızca iki galibiyeti bulunan rakibi karşısında adeta dağıldı. Üçüncü periyodu 34-18 kazanan Bucks, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Başantrenör Mark Daigneault maçın ardından, "Maçları bitirmekte zorlandığımız açık. Birkaç çekişmeli maç oynadık ve bu süreçte bunların çoğunu kazanmayı başaramadık. Bizim için zor bir dönem," dedi.

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"SGA" ise Thunder'ın yaşadığı ciddi sakatlık sorunlarını mazeret olarak görmedi: "Bunu başarmak bizim işimiz. Bu grubun öncekiler kadar etkili olmasını nasıl sağlayacağımızı bulmak bizim işimiz," diye konuştu.

Hartenstein hücumda kötü bir gece geçirdi

Chet Holmgren, Jalen Williams ve Cason Wallace gibi uzun süredir sakat olan yıldız oyuncuların yanı sıra cumartesi günü Bucks karşısında Aday Mara, Jaylin Williams ve Nikola Topic de forma giyemedi. Gilgeous-Alexander her zamanki gibi güçlü bir performansla 31 sayı üretti (saha içinden 13/27, üçlüklerde 4/7, 8 asist). Ancak skor üretiminde yalnızca Ajay Mitchell (24 sayı, saha içinden 9/14) ve Alex Caruso'dan (13 sayı, saha içinden 5/8) kayda değer destek aldı.

Özellikle Isaiah Hartenstein hücumda kötü bir gece geçirdi. Alman pivot 12 ribaund alsa da saha içinden kullandığı yedi şutun yalnızca birini sayıya çevirdi ve SGA'nın (-24) ardından takımındaki en kötü ikinci artı-eksi değerini (-18) kaydetti.

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Bucks'ta yedek pivot Kel’el Ware, Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis'in yokluğunda 30 sayı ve 13 ribaundla kariyerinin maçını oynadı. Önümüzdeki haftalarda Bucks için çok daha önemli hâle gelebilir; çünkü ilk beş pivotu Myles Turner, Mitchell'la çarpıştığı pozisyonda dizinden daha ciddi bir sakatlık yaşamış olabilir.

OKC karşısındaki dikkat çekici galibiyetin ardından Bucks, şimdi Victor Wembanyama'nın takımı, geçen yılın finalisti San Antonio ile karşılaşacak. SGA ve Thunder ise Brooklyn Nets'le üst üste iki maç oynayacak. Yeniden galibiyet yoluna dönmek için kâğıt üzerinde uygun bir rakip. Ancak Milwaukee Bucks için de aynısı geçerliydi.

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