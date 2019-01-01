Nazım Sangare, Türkiye için oynamak istiyor

Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare'nin A Milli Takım için oynamak istediği söyleniyor.

Yeni Şafak' ta yer alan habere göre; Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'nın kendileri için oynama teklifini reddetti.

Türkiye için oynamak istediğini geçtiğimiz sezon açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, Mircea Lucescu döneminde milli takımda değerlendirilmemişti. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare'nin Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından özellikle mart ayı için çok umutlu olduğu ve davet beklediği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Sangare, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.