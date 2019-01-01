Nazi şakası Van Basten'in başını ağrıttı

Hollandalı efsane, canlı yayında yaptığı şakanın ardından tepki topladı

Marco van Basten, Eredivisie'de oynanan - Heracles maçının öncesinde sarf ettiği sözlerle gündem oldu.

Karşılaşmaya doğru Heracles teknik direktörü Frank Wormuth ile Almanca bir röportaj gerçekleştiren Fox Sports, bu esnada Hollandalı efsanenin yaptığı şakayı yayına getirdi.

Wormuth'un Almanca bilgisi üzerine şaka yapmak isteyen Van Basten, gelişigüzel Almanca sözler sıralayarak "Yaşasın Zafer, çok güzel değil, pankek" dedi.

"Yaşasın Zafer (Sieg heil)" ifadesi ise 2. Dünya Savaşı esnasında Nazi 'sında sıkça kullanılan bir tabirdi. Bu ifadeyi şaka yapma amacıyla kullanması Van Basten'in tepki toplamasına sebep oldu.

"Kimseyi şoka uğratmak istemiyordum sadece Hans'ın Almancasıyla alay etmek istedim" diyen Van Basten, Eredivisie ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun olumsuz tepkilerinden kaçamadı.

Bu şakayı Hollanda Lig'inde yaşanan ırkçılık olayına karşı düzenlenen protesto haftasında yapması gelen itirazların şiddetlenmesine yol açtı.

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Fox Sports'tan yapılan açıklamada şu sıralarda FIFA'da görevli olan Van Basten'in sözleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sözler sadece bugün değil, her gün uygunsuz kabul edilmeli"

Ajax, karşılaşmayı 4-1 galip tamamladı ve Eredivisie'de liderliğini sürdürdü.