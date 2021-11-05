Nazi paylaşımı yapan Chelsea taraftarına hapis cezası

Nathan Blagg isimli Chelsea taraftarı, Tottenham Hotspur taraftarlarını hedef alan Yahudi karşıtı sosyal medya mesajları nedeniyle sekiz hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Polise verdiği ifadede attığı tweet’lerin ‘arkadaşlar arası bir şakalaşmadan’ ibaret olduğunu söyleyen Blagg buna rağmen yargı önüne çıkmaktan kurtulamadı.

Dava dosyasında, Blagg’in 29 Eylül 2020-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptığı yedi paylaşım yer aldı. Söz konusu gönderilerde Auschwitz’teki Nazi kamplarına ve Nazi selamı veren bir adama ait fotoğraflar bulunuyordu.

Eski bakanı da kullandı

Retford, Nottinghamshire’da yaşayan Blagg, Auschwitz’teki Nazi kamplarına giden demiryolunu gösteren bir fotoğrafla yaptığı paylaşıma, “Spurs, Auschwitz’e gidiyor” mesajını eklemişti.

Bir başka tweet ise, İngiltere’nin eski sağlık bakanı Matt Hancock’ın photoshoplu bir görselinin altında benzer bir mesajı içeriyordu.

Savcı David Roberts, Yahudi karşıtı mesajların Tottenham ile ilişkilendirilmiş olmasının suçu daha da çirkinleştirdiğini ifade etti.

Tottenham ile Yahudilerin ilişkisi nereden geliyor?

Tottenham kulübünün geçmişinde Yahudi toplumunun önemli bir yeri bulunuyor. 1880’lerden itibaren Rusya’dan kaçarak Britanya’ya gelen Yahudilerin hatırı sayılır bir kısmı, Londra’nın Tottenham bölgesine yerleşmişti.

Tottenham Hotspur, takip eden 30-40 yıllık süreçte şehirde yaşayan mavi yakalı Yahudilerin desteğini en fazla toplayan kulüp oldu.

Yıllar içinde ırkçılığa holiganizmin de eklenmesiyle, Tottenham taraftarları zaman zaman rakip takım tribünlerinin Yahudi karşıtı saldırılarıyla yüzleşmek durumunda kaldı.