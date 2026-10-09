Nawaf El-Akidi, Nasr'ı büyük bir krizle karşı karşıya bırakıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, milli file bekçisi Nawaf Al Aqidi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir darbe aldı. Oyuncunun sakatlığı, sahalara dönüş tarihini belirleyebilecek kritik bir aşamaya girdi; zira durumuna en uygun tedavi seçeneği henüz netleşmiş değil. Bu durum, teknik ve sağlık ekiplerini önümüzdeki dönemde oyuncunun hazır olup olmayacağı konusunda bir bekleyiş içine soktu.

Suudi "Al Arabiya" kanalının aktardığına göre Al Aqidi, gerekli tetkiklerin yapılması ve durumunun cerrahi müdahale gerektirip gerektirmediğinin ya da fizik tedaviye dayalı bir tedavi ve rehabilitasyon programının yeterli olup olmayacağının belirlenmesi için Suudi Arabistan Milli Takımı'nın doktoru eşliğinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Al Aqidi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki ilk maçında Kuveyt'e karşı oynanan karşılaşma sırasında sakatlanmıştı. Bir orta topunu uzaklaştırmaya çalışırken saha zeminine düşen file bekçisi, sağ dirseğindeki ağrılar nedeniyle maçı terk etmiş, ardından teknik ekip oyuncunun turnuva kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

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Suudi "Al Riyadiyah" gazetesinin aktardığına göre ek tıbbi tetkikler, file bekçisinin dirsek ekleminde hafif bir yırtık olduğunu ortaya koydu; tedavi ve rehabilitasyon programının yaklaşık beş hafta sürebileceği yönünde ilk tahminler bulunuyor.

Al Nassr, Londra'daki tıbbi değerlendirmenin sonuçlarını bekliyor; çünkü tedavinin niteliğinin belirlenmesi, kulübe file bekçisinin iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu süre ve antrenmanlara ile maçlara dönme imkânı konusunda daha net bir tablo sunacak.

Ayrıca, karar verilmesi hâlinde cerrahi müdahale seçeneği, yalnızca rehabilitasyon ve fizik tedaviyle yetinilmesine kıyasla teknik ekibin hesaplarını değiştirebilir.

Ameliyat ve rehabilitasyon ihtimalleri arasında Al Aqidi'nin durumu, Al Nassr'ın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor; özellikle de takımın, milli file bekçisinin önümüzdeki dönemdeki hazır bulunuşluğu konusunda netliğe ihtiyaç duyması nedeniyle.

Takım üzerindeki gerçek etkiler ise ancak oyuncunun tedavi sürecini ve sahalardan uzak kalacağı tahmini süreyi kesinleştirecek olan nihai tıbbi kararın açıklanmasının ardından belli olacak.