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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Nawaf Al-Aqidi, Al-Nassr'ı hayati bir kararla şoke etti

Al Nassr FC
N. Alaqidi
Premier Lig
Suudi Arabistan

Uluslararası kaleci planları alt üst etti!

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kalecisi Nawaf Al-Aqidi, önümüzdeki dönemdeki geleceğine ilişkin kararıyla kulübe acı bir darbe indirdi.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesine göre, Al-Nassr yönetimi Al-Aqidi'yi elde tutmak için daha yüksek maddi imkânlar içeren yeni bir teklif sundu; ancak milli kaleci, yeni bir deneyim yaşamak istediğini vurgulayarak teklifi reddetti.

Gazete ayrıca, Al-Aqidi'nin bu yaz satış ya da kiralama yoluyla ayrılmayı tercih ettiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise sezon sonunda bedelsiz ayrılabilmek amacıyla önümüzdeki ocak ayında bonservisinin serbest kaldığı döneme girmek için beklemeye hazır olduğunu belirtti.

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Gazete, kalecinin tutumunda ısrar etmesi ve takımda kalmak istememesi üzerine, Al-Nassr yönetiminin uygun bir teklif arayışı için oyuncunun menajeriyle temasa geçtiğini kaydetti.

Premier Lig
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Al Nassr FC
ALN
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Al Fateh FC
ALF

Ayrıca Al-Nassr, Al-Aqidi'nin hizmetlerini almak için Al-Fateh ve Al-Shabab'dan iki resmî teklif aldı. Yönetim ise oyuncudan nihai kararını netleştirmesini istedi ve ayrılma fikrinden vazgeçmesi hâlinde sözleşme yenileme teklifinin geçerliliğini koruyacağını vurguladı.


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