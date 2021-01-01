Navas rövanş öncesi temkinli! "Her duruma hazırız"

PSG'nin tecrübeli eldiveni Keylor Navas, Barcelona ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. İki takım arasında Camp Nou'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG, 4-1 kazanmıştı.

Keylor Navas neler söyledi?

34 yaşındaki Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas her duruma hazırlıklı olduklarını söyledi.

"Bir üst tura yükselmek için, ilk maçtaki istekle ve hatta belki daha fazlasıyla sahada olacağız. Bir takım olarak savunma yapmaya ve hücum etmeye hazırlıklı olmalıyız. Her duruma hazırlıklıyız ve bu maça hazırız."

"Barcelona tehlikeli bir rakip"

Tecrübeli file bekçisi ilk maçtaki kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

"İyi çalıştık. Skor avantajımızı kullanacağız ancak, ilk maçtakinden daha az çaba sarf etmeyeceğiz. Harika bir takımımız var, Barcelona'nın tehlikeli bir rakip olduğunu bilecek kadar akıllıyız"

Navas'tan Neymar sözleri

PSG'nin en önemli silahlarından olan Neymar, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

"Açıkçası kadromuzun tam olmasını ve tüm takımın % 100'ü ile sahada olmasını isterdik. Neymar'ın en iyi şekilde aramıza dönmesini istiyor ve takımımıza güveniyoruz. Diğer oyuncular da sahaya çıkmak ve oynamak istiyorlar."

"Barcelona'ya saygımız var"

Navas, Barcelona ile oynanacak zorlu karşılaşma hakkında son olarak şunları söyledi: "Barcelona'ya hala saygımız var. Hiçbir zaman kendimizi Barça'dan üstün hissetmedik. Her zaman % 100 ile oynamalıyız. Sahada bize tehlike yaratabilecek durumlardan kaçınmalı ve oyunumuza odaklanmalıyız"

Bir Devler Ligi klasiği: PSG - Barcelona

PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde son zamanlarda sık sık karşılaşıyor. 2016/2017 sezonunda iki takım yine Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti Unai Emery yönetimindeki Fransa temsilcisi sahasında Barcelona'yı 4-0 ile geçmişti.

Camp Nou'da oynanan rövaş karşılaşmasını Barcelona 6-1 kazanarak, muhteşem bir geri dönüşle adını çeyrek finale yazdırmıştı.

2014/2015'te iki takım bu kez Çayrek Final'de karşı karşıya gelmişti. Mücadeleleri 2-0 ve 3-1 kazanan Barcelona adını bir üst tura yazdırmıştı.

Editör Yorumu

Her ne kadar tarih tekerrürden ibaret olsa da Barcelona'ya bu kez çok daha fazlası lazım. Karşılarında geçmişten ders çıkarmış çok daha güçlü ve çok daha istekli bir PSG var. Neymar olmasa da Kylian Mbappe, takımına takdir edilecek bir liderlik yapıyor.

En büyük hayali, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı evine götürmek olan PSG bu turu da geçmeye yakın olan taraf ancak kupa yolunda karşılarında en büyük engel yine Bayern Münih olacaktır.

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