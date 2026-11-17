Liglere dönüş öncesindeki son maçlar olan 6. hafta karşılaşmalarında yaşananları yeniden hatırlayın.

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Bu akşam 20.45'ten itibaren altıncı hafta maçlarıyla Nations League heyecanı da yaşandı. Bu son karşılaşmalar, çeyrek final eşleşmelerini, play-off maçlarını, kümede kalma mücadelelerini ve doğrudan düşecek takımları belirledi.

Sahada A Ligi 3. Grup takımları da vardı. Çeyrek finale çıkmayı önceden garantileyen Portekiz, Cardiff'te 3-2 kazandı. Rakibi Galler karşısında Milan'ın forveti Goncalo Ramos 59 dakika oynadı. Portekiz ve Milan formasıyla çıktığı son maçlarda gol atamayan Ramos, bu akşam da hayal kırıklığı yarattı.

Kopenhag'daki kritik maçta Danimarka'nın Napoli forması giyen forveti Hojlund ile Norveç'in yıldızı Haaland karşı karşıya geldi. Konuk ekibin çeyrek finale ulaşması için üç puana ihtiyacı vardı; ev sahibine ise galibiyet veya beraberlik yetiyordu. Maç tam bir gerilime sahne oldu: Bologna oyuncusu Heggem'in büyük hatasında Napoli forveti Danimarka'yı öne geçirdi. Ardından Isaksen'in asistinde Hojbjerg farkı ikiye çıkardı. Daha sonra Odgaard'ın pasında boş kaleye gol atan Haaland, Norveç formasıyla 61 maçta 67. golünü kaydederek farkı bire indirdi; son bölümde Arsenal kaptanı eşitliği sağladı. Son saniyede, eski Sampdoria oyuncusu Andersen'in ceza sahasındaki elle müdahalesiyle Norveç penaltı kazandı. Topun başına geçen City forveti hata yapmadı, skoru 2-3'e getirdi ve 61 maçtaki 68. golüyle Norveç'i kupa için mücadele edecek sekiz takım arasına taşıdı.

Maçların oynandığı 2. Grup için B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Macaristan Budapeşte'de birincilik mücadelesi verdi. Berabere kalan Kuzey İrlanda, 12 puanla 11 puanlı rakibinin bir puan önünde kaldı. Ukrayna-Gürcistan maçında ise düşme mücadelesi vardı: 1-0'lık karşılaşmada gol atamayan Gürcistan C Ligi'ne düştü.

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B Ligi 3. Grup'ta terfiyi önceden garantileyen Avusturya, doğrudan düşen İsrail ile berabere kaldı. İrlanda ise Dublin'de Kosova'yı 3-0 yenerek play-off'a kaldı.

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4. Grup'ta, B Ligi'nden terfiyi İsveç gibi Bosna da garantilemişti. Juventuslu Kerim Alajbegovic, evlerinde Romanya'ya karşı oynadıkları ve Romanya'nın yenildiği maçta ilk dakikadan itibaren forma giydi. Interli Piotr Zielinski'nin takımı Polonya ise kümede kaldı.

Danimarka-Norveç 2-3 - 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N), 83' Odegaard (N), 90+6' Haaland (N)

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Galler-Portekiz 2-3 - 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P), 70' Forbs (P)

Bosna-Romanya 2-1 - 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B), 82' Bajraktarevic (B)

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İrlanda-Kosova 3-0 - 28' pen. Parrott (I), 50' Parrott (I), 75' Moylan (I)

İsrail-Avusturya 1-1 - 36' D. Peretz (I), 62' Kalajdzic (A)

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Polonya-İsveç 1-1 - 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

Ukrayna-Gürcistan 1-0 - 4' Sikan (U)

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Macaristan-Kuzey İrlanda 1-1 - 35' Varga (U), 65' Devenny (I)