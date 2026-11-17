Liglere verilen aradan önceki son maçlar olan 6. hafta karşılaşmaları oynanıyor.

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Bu akşam saat 20.45'ten itibaren Nations League'in 6. haftasındaki son maçlar da oynanıyor. Bu karşılaşmalar çeyrek final eşleşmelerini, play-off mücadelelerini, ligde kalma yarışını ve kesinleşecek küme düşmeleri belirleyecek.

A Ligi 3. Grup'ta ise turu garantileyen Portekiz, Cardiff'te Galler deplasmanına çıkıyor. Milan'ın forveti Goncalo Ramos ilk 11'de başlıyor. Ramos, Portekiz ve Milan formalarıyla çıktığı son maçlarda gol atamadı. Kopenhag'daki Danimarka-Norveç karşılaşması ise büyük önem taşıyor. Napoli'nin forveti Hojlund Danimarka'da, Haaland ise Norveç'te oynuyor. Konuk ekibin, çeyrek finale çıkma şansı sunan play-off'lara kalabilmesi için üç puana ihtiyacı var. Ev sahibine ise üç sonuçtan ikisi yetiyor. Bologna oyuncusu Heggem'in büyük hatasının ardından Danimarka'yı Napoli forması giyen Hojlund öne geçirdi. Ardından Isaksen'in asistinde Hojbjerg farkı ikiye çıkardı. Odgaard'ın pasıyla boş kaleye gol atan Haaland ise farkı bire indirdi ve Norveç formasıyla 61 maçta 67. golünü kaydetti.

B Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda ve Macaristan, Budapeşte'de birincilik için karşılaşıyor. Kuzey İrlanda, 11'e 10 puanla rakibinin bir puan önünde. Ukrayna-Gürcistan maçında da küme düşme mücadelesi söz konusu.

B Ligi 3. Grup'ta üst lige çıkmayı garantileyen Avusturya, İsrail ile karşılaşıyor. İsrail; üst lige çıkma, play-off ve küme düşme açısından konumunu İrlanda ve Kosova ile belirleyecek. Dublin'de birbirine rakip olan İrlanda ve Kosova'nın sırasıyla 5 ve 6 puanı var.

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B Ligi 4. Grup'ta İsveç, Juventuslu Kerim Alajbegovic'in takımı Bosna-Hersek gibi üst lige çıkmayı garantiledi. Alajbegovic, Romanya ile evlerinde oynadıkları maça ilk 11'de başladı. Romanya, B Ligi'nde kalma veya C Ligi'ne düşme mücadelesini Inter oyuncusu Piotr Zielinski'nin takımı Polonya ile veriyor. Polonya ise İsveç'i ağırlıyor.

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Danimarka-Norveç 2-1: 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

Galler-Portekiz 2-2: 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P)

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Bosna-Hersek-Romanya 1-1: 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

İrlanda-Kosova 1-0: 28' Parrott (İ), penaltı

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İsrail-Avusturya 1-0: 36' D. Peretz (İ)

Polonya-İsveç 1-1: 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (İ)

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Ukrayna-Gürcistan 1-0: 4' Sikan (U)

Macaristan-Kuzey İrlanda 1-0: 35' Varga (M)