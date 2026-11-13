ABD futbolunun modern dönemine damga vuran yıldızlar, oyuna katkılarından dolayı resmen onurlandırıldı. David Beckham ve Megan Rapinoe gibi isimler, National Soccer Hall of Fame’e kabul edilen son grubun başını çekiyor. Bu efsane isimler, hem uluslararası arenadaki etkileri hem de ülke futbolunun gelişimine katkıları nedeniyle kutlanacak.

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Futbolun ikonları Onur Listesi'nde

ABD kadın millî takımının eski yıldızları Megan Rapinoe ve Julie Ertz ile ABD erkek millî takımının eski forveti Jozy Altidore, Ulusal Futbol Onur Listesi'ne seçildi. Rapinoe, başarılarla dolu kariyerinde iki Dünya Kupası ve bir Ballon d'Or kazanırken Ertz, dünyanın önde gelen defansif orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Altidore ise millî takım formasıyla attığı 42 golle ABD erkek futbolu tarihinde üçüncü sırada yer alıyor.

David Beckham da eski oyunculara yönelik oylamayla Onur Listesi'ne girmeye hak kazandı. İngiltere'nin eski kaptanı, 2007'de LA Galaxy'ye katılmasının ardından ABD futbolunun büyük gelişimine öncülük etti ve burada üst üste iki lig şampiyonluğu kazandı. Daha sonra Inter Miami'yi kurmak üzere kulüp sahibi olarak geri döndü.

Brezilyalı salon futbolu uzmanı Tatu ve ABD erkek millî takımının eski teknik direktörü Lothar Osiander de seçilerek bu tarihi grubu tamamladı.

‘Büyük takımların bir parçası’

Aday olmaya hak kazandığı ilk yılda seçilen Rapinoe, haberi ailesinin ve destekçilerinin katıldığı sürpriz bir kutlama sırasında Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda aldı. Seattle Reign'in simge ismi, diğer isimlerle birlikte bu şekilde takdir edilmekten duyduğu derin minnettarlığı dile getirdi.

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“Bizim için ve ülkemiz için oynamış en büyük oyuncuların, takım arkadaşlarımın ve dostlarımın yanında bu şekilde takdir edilmek, başarılı olduğunuz ve büyük takımların bir parçası olduğunuz anlamına geliyor,” diyen Rapinoe, Instagram'da paylaşılan bir videoda sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de kesinlikle bazı büyük takımların parçasıydım ve evet, bu çok özel.”

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Beckham'ın ABD futbolundaki mirası tescillendi

Beckham, Onur Listesi'ne seçildiğini bir lig yönetim kurulu toplantısı sırasında doğrudan MLS komisyoneri Don Garber'dan öğrendi. Garber, Manchester United efsanesinin Atlantik'in öte yakasındaki futbol üzerinde yarattığı dönüştürücü etkiyi övdü.

Garber, haberi verirken “Ulusal Futbol Onur Listesi, futbolu derinden şekillendiren oyuncuları ve gelişimine katkıda bulunanları onurlandırıyor,” dedi. “Seni Ulusal Futbol Onur Listesi'ne kabul etmek benim için bir onur. Tebrikler David.”

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Beckham ise “Bu inanılmaz bir yolculuktu. Uzun süre boyunca bu ülkede ligi ve futbolu geliştirmek istiyorum. Teşekkür ederim,” yanıtını verdi.

Teksas'ta tören düzenlenecek

Bu seçkin grup, gelecek yıl 16 Nisan'da Teksas'ın Plano kentinde düzenlenecek törenle resmen Onur Listesi'ne alınacak. İlkbaharda yapılacak tören, hem uluslararası arenadaki üstün başarıları hem de ülke içindeki ligin büyümesini onurlandırarak ABD'de futbolu köklü biçimde değiştiren farklı isimleri kutlayacak.

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Oyunculuk dönemlerinde bıraktıkları iz artık kalıcı hâle gelirken Beckham gibi isimler, yönetim kademesinden ABD futbolunu etkilemeyi sürdürecek. Inter Miami'nin ortak sahiplerinden Beckham, kulübünü ve MLS'i 2026 Dünya Kupası'na giden süreçte merakla beklenen yeni bir döneme taşımaya devam etmeye hazırlanıyor.