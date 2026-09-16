Klopp’un, Bundesliga’nın ilk haftasında Bayern Münih’in VfB Stuttgart’ı 5-1 yendiği maçın ardından Säbener Straße’ye uğradığı biliniyor. Sport Bild’in haberine göre burada Kompany ile teknik direktörlük ofisinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede diğer konuların yanı sıra taktiksel bir temel mesele de ele alındı. Kompany, Bayern Münih’te adam adama markaj uygularken, Klopp Alman Milli Takımı’nda önceki duraklarında olduğu gibi alan savunması planlıyor. Habere göre Kompany, mıknatıslı bir tahtada Klopp’a sistemini anlattı ve oyunun akışı içinde iki yaklaşım arasında aslında çok da fazla fark olmadığını gösterdi.

Ayrıca görüşmede bazı oyuncular da gündeme geldi. Nathaniel Brown konusunda Klopp’un, Kompany’ye yönelik küçük bir takılmada bulunduğu belirtildi. Habere göre milli takım teknik direktörü, "Nihayet yine bir Alman sol bekimiz oldu, sen de onu 10 numarada oynatıyorsun" diyerek şaka yaptı.

Nathaniel Brown, Bayern Münih’te son olarak yeniden sol bekte oynadı

Çok yönlü Brown, milli takımdaki ilk maçlarında sol bek olarak beğeni topladı. Ancak Kompany, hücumdaki alternatif eksikliği nedeniyle Eintracht Frankfurt’tan gelen 23 yaşındaki yeni transferi sezon başında Bayern Münih’te ofansif orta sahada görevlendirdi. Kompany’nin bu takılmayı esprili bir şekilde karşıladığı ve Brown’ı bundan sonra yeniden asıl pozisyonu olan sol bekte oynatma sözü verdiği ifade edildi.

Nitekim sonraki maçlarda da durum gerçekten böyle oldu; ancak muhtemelen Klopp’un talebi nedeniyle değil, Bayern Münih’in diğer potansiyel 10 numaraları Jamal Musiala, Ismael Saibari ve Serge Gnabry fiziksel olarak yeniden daha iyi duruma geldiği için. Brown, sol bekte yeniden yükselişe geçen Davies ile rekabet ediyor.

Ancak Klopp’un Münih’te yalnızca Kompany ile değil, Joshua Kimmich ile de kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Görüşmede milli takım teknik direktörünün 31 yaşındaki oyuncuya, şimdilik kaptan olarak kalacağını ve merkez orta saha için düşünüldüğünü söylediği aktarıldı.