Bilindiği üzere Klopp, Bundesliga'nın ilk haftasında Münih ekibinin VfB Stuttgart'ı 5-1 yendiği maçın ardından Säbener Straße'ye uğradı. Sport Bild'e göre burada Kompany ile teknik direktör ofisinde kapsamlı bir görüşme yaptı.

Bu görüşmede ele alınan konulardan biri de taktikle ilgili temel bir meseleydi. Kompany, Bayern Münih'te adam adama markajı tercih ederken, Klopp Alman Milli Takımı'nda önceki görevlerinde olduğu gibi alan savunması planlıyor. Kompany, bir manyetik tahta üzerinde Klopp'a sistemini anlatarak iki yaklaşım arasında oyun akışı içinde aslında çok da fazla fark olmadığını gösterdi.

Ayrıca görüşmede bireysel oyuncular da gündeme geldi. Nathaniel Brown konusunda Klopp'un Kompany'ye küçük bir takılmada bulunduğu belirtildi. Habere göre milli takım teknik direktörü, "Nihayet yine bir Alman sol bekimiz oldu, sen de onu on numarada oynatıyorsun" diyerek şaka yaptı. Klopp, Stuttgart maçının Sat.1 yayınında da benzer bir espri yapmıştı.

Nathaniel Brown, Bayern Münih'te son olarak yeniden sol bekte oynadı

Çok yönlü Brown, milli takımdaki ilk maçlarında sol bek olarak beğeni topladı. Hücumdaki alternatif eksikliği nedeniyle Kompany, Eintracht Frankfurt'tan gelen 23 yaşındaki yeni transferi Bayern Münih'te sezon başında ofansif orta sahada değerlendirdi. Kompany'nin bu takılmayı esprili şekilde karşıladığı ve gelecekte Brown'u yeniden asıl mevkisi olan sol bekte oynatma sözü verdiği aktarıldı.

Nitekim sonraki maçlarda da durum gerçekten böyle oldu ancak görünüşe göre bu, Klopp'un talebinden çok, Bayern Münih'in diğer potansiyel 10 numaraları Jamal Musiala ile Ismael Saibari'nin fiziksel olarak yeniden daha iyi duruma gelmesinden kaynaklandı. Brown, sol bekte yeniden form yakalayan Davies ile rekabet ediyor.

Klopp'un Münih'te yalnızca Kompany ile değil, Joshua Kimmich ile de kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Bu görüşmede milli takım teknik direktörü, 31 yaşındaki oyuncuya şimdilik kaptan olarak kalacağını ve merkez orta sahada düşünüldüğünü garanti etti.