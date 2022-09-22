Nathan Redmond: "David Beckham, Beşiktaş ve Vodafone Park'ın farklı bir atmosferi olduğunu söyledi"

Siyah-beyazlıların yeni transferi, David Beckham'ın kendisine verdiği tavsiyelerden bahsetti.

İngiliz oyuncu, Eylül ayında Southampton'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu

Redmond, İstanbul ekibine imza atmadan önce birçok teklif aldığını söyledi

Ayrıca Beckham'ın kendisine Türkiye hakkında verdiği tavsiyeleri anlattı

NE OLDU? Basın toplantısında konusan Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, eski İngiltere kaptanı David Beckham ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlattı: "Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğunu anlattı. Beşiktaş ve Vodafone Park'ın farklı bir atmosferi olduğu için buradan keyif almam gerektiğini söyledi."

"İngiltere'den de teklifler vardı. Beşiktaş'ın da bana bir süredir ilgisi vardı. Hocayla, teknik ekibimizle ve Dele Alli'yle konuştuktan sonra bu maceraya atılmaya karar verdim. Bana gelen her teklifi söylesem, bu toplantı bitmez."

BAŞKA NE SÖYLEDİ? "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Bu ligde oynayan oyuncyların tecrübeyle orantılı olarak verecekleri katkı önemli. Burada herkesin tek bir amacı var, o da maçları kazanmak. En iyi mevkilerim sol ve sağ kanat. 16 yaşındayken antrenörüm, beni çok farklı mevkilerde oynatmıştı. Bunun da bana getirisi oldu. Beklediğimden çok daha iyi bir lig, Süper Lig. Tesis ortamı, sahalar, stad ortamı çok iyi. Oyun anlamında Süper Lig temposunun Premier Lig'in altında kaldığını söyleyebilirim."