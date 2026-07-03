Nathan Aké, Manchester City’de geçirdiği altı yılın ardından ayrılıyor ve yeni kulübünde vatandaşıyla bir araya geliyor

Nathan Aké, altı yılın ardından Manchester City’den ayrılıyor. 31 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerine Fenerbahçe’de devam edecek. Aké, City’de dört lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere son derece başarılı bir dönem geçirdi.

Merkez savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de forma giymek üzere Türkiye'ye gidiyor. İstanbul'da Aké, kısa süre önce baş antrenör İsmail Kartal'ın yardımcısı olan Dirk Kuijt ile birlikte çalışacak.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Pep Guardiola’nın planlarında daha az yer almıştı. Bu nedenle, Manchester’dan ayrılması uzun süredir gündemdeydi.

Aké, Manchester City'de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Dört kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı; ayrıca Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, iki kez FA Kupası ve bir kez Community Shield'ı da kazandı.

Hollandalı oyuncu, 2020 yılında Manchester City'ye transfer olmuştu. Bournemouth, o dönemde The Citizens'tan yaklaşık 45 milyon euro almıştı. City'de Aké, savunmada güvenilir bir güç haline geldi, ancak yoğun rekabet nedeniyle son dönemde rolü baskı altına girdi.

Bu haftanın başlarında Aké, Hollanda milli takımıyla Fas’a karşı elendi. Ronald Koeman’ın kadrosunda, Virgil van Dijk ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncuların gerisinde kalarak daha sık yedek kalmak zorunda kaldı. Bu Dünya Kupası’nda Fas (1-1) ve Tunus (1-3) maçlarında ilk 11’de yer aldı. Japonya ve İsveç maçlarında ise toplamda sadece dokuz dakika sahada kaldı.