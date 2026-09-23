Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, "Yeşiller"in Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki açılış maçında Hilal'in dört oyuncusuyla sürpriz yaptı.

Suudi Arabistan Milli Takımı bugün çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun grup aşamasındaki ilk hafta maçında Kuveyt Milli Takımı ile karşılaşacak.

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on birini açıkladı. On birde 4 oyuncusuyla yer alan Nasr'ın hakimiyeti görülürken, buna karşılık Hilal'den 3 oyuncu, ayrıca Ahli, İttihad, Kadisiye ve Şebab'ın her birinden birer oyuncu bulunuyordu.

En dikkat çekici sürpriz, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın asıl kalecisi olan Mohammed Al-Owais'in Nawaf Al-Aqidi lehine yedek kulübesinde kalması oldu.

Yunan teknik direktör ayrıca son dönem boyunca "Yeşiller"in asıl defans oyuncusu olmasına rağmen Hassan Tambakti'yi ilk on birden çıkardı ve onun yerine Abdulelah Al-Amri ile Hassan Kadesh ikilisini sahaya sürdü.

Donis, sağ kanattaki formda ikili Mohammed Mazri ve Sultan Mandash'ı da geri planda bıraktı; Nawaf Boushal'ı bek olarak, önünde de Mohammed Abu Al-Shamat'ı kanat olarak oynattı.

Buna karşılık, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın hücumunu Saleh Abu Al-Shamat ve Hammam Al-Hammami'nin yanında Abdullah Al-Hamdan yönetti.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın on biri şöyle oldu:

Kaleci: Mohammed Al-Owais

Savunma hattı: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Hassan Kadesh - Muteb Al-Harbi

Orta saha: Mohammed Abu Al-Shamat - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abu Al-Shamat - Hammam Al-Hammami

Hücum hattı: Abdullah Al-Hamdan

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz