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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Nassr kavgasının ardından: Demiral, Hilal derbisinde yeni bir sokak savaşı başlatıyor

Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
M. Demiral
Suudi Arabistan
Türkiye

Türk defans oyuncusu krizler çıkarmaya devam ediyor

Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, geleneksel rakip Hilal'e karşı oynanan Klasiko maçında yeni bir sokak kavgası çıkardı; bunu daha önce diğer rakip Nassr'a karşı da yapmıştı.

Hilal, bugün salı günü Kingdom Arena Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Ahli'yi konuk etti.

İlk yarının uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında iki takımın oyuncuları arasında sokak kavgası patlak verdi; olayın baş sorumlusu Demiral'di.

Kriz, Hilal'in bek oyuncusu Mohammed Mahzari'nin Ahli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney'ye sert bir müdahalede bulunmasıyla başladı. Toney darbe aldığı gerekçesiyle yere düştükten sonra sarı kart gördü.

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Demiral, sahaya düşen Mahzari'ye yönelerek onu formasından çekti. Bu durum Hilal oyuncularının tepkisini çekti ve onunla kapışmak için Türk savunmacıya doğru yöneldiler; ardından Ahli oyuncuları da olaya müdahil oldu.

Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Merih Demiral'a sarı kart göstermeye karar verdi. Bu durum Ahli teknik ekibinin itirazına yol açtı ve hakem, ekipten birine kırmızı kart gösterdi.

İşin ilginç yanı, Demiral'ın ilk yarının bitiminden önce, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'e yaptığı sert müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını görmesiydi. Böylece Ahli, ikinci yarının tamamını yalnızca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

Hatırlanacağı üzere Demiral, Ahli ile Nassr arasında geçen sezon Roshn Ligi'nin ikinci yarısında oynanan maçta yaşanan krizin de baş aktörüydü; bu olay bir maç men cezası almasına ve 165 bin riyal para cezasına çarptırılmasına yol açmıştı.

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