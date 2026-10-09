Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Al-Diriyah'ı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kısa bir mesaj paylaştı. Portekizli yıldız, bu maçta attığı yeni golle, kariyeri boyunca 1000 gole ulaşma şeklindeki tarihi başarıya bir adım daha yaklaştı.

Ronaldo, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Görev tamamlandı. Bir sonraki maça." Bu sözlerle maç sayfasını kapatarak takımıyla birlikte önündeki yeni hedefe odaklandığına işaret etti.

Portekizli yıldız, gol sayısını 980'e çıkararak bin golü aşma hedefine yalnızca 20 gol kala gelmiş oldu. Bu, profesyonel kariyerine perde inmeden önce ulaşmayı amaçladığı bir rakam.

Suudi Arabistan Ligi'ndeki bu sezonki karşılaşmalar bazında ise Ronaldo, daha önce Al-Riyadh, Al-Taawoun ve Abha karşısında da fileleri havalandırmasının ardından dördüncü golüne ulaştı ve Al-Nassr ile kupa mücadelesindeki yolculuğunda hücum katkısını sürdürdü.

Al-Nassr'ın kaptanı tarihi rakamın peşinden koşmaya devam ederken, taraftarları da onun bu olağanüstü başarıyı Suudi takımının forması altında gerçekleştirmesini umarak önündeki gol duraklarını heyecanla bekliyor.