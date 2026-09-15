Al Nassr'ın hatalarının Al Ain karşısında kâbusa dönüştüğü bir gecede, çok az kişinin ışıkların bir kısmını üzerine çekmesini beklediği genç bir isim öne çıktı. Joy Ligi'nin yeteneği Rakan Al Ghamdi, takımın bu sezonki en zorlu maçlarından birinde çetin bir sınavla karşı karşıya kaldı; ancak tecrübesizliğine ve A takımda büyük bir fırsat elde edememesine rağmen bu sınavdan dikkat çekici rakamlarla çıktı.

Ange Postecoglou, ikinci yarının başında Al Nassr'ın ilk yarıda ortaya koyduğu kötü görüntünün ardından takımı yeniden derleyip toparlama girişimiyle Saad Al Nasser yerine Al Ghamdi'yi oyuna sürmeye karar verdi. İlginç olan ise Al Ghamdi'nin alışılmış mevkiinde sahaya çıkmamasıydı; kendisi asıl olarak sol bek değil, bir ofansif orta saha oyuncusu ve zaman zaman kanatta da oynayabilen bir isim.

Tecrübedeki büyük farka rağmen Rakan Al Ghamdi, oyuna girdiği süre boyunca bazı rakamlarda Saad Al Nasser'i geride bırakmayı başardı. Al Nasser'in 29 top temasına karşılık 43 kez topa dokundu; ayrıca 14'e karşılık 21 isabetli pas yaptı ve pas isabet oranı yüzde 74'e karşılık yüzde 81'e ulaştı.

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Al Ghamdi, sahada olduğu süre içinde bir gol fırsatı da yaratırken Al Nasser herhangi bir fırsat üretemedi; genç yetenek 3 savunma katkısı kaydederken takım arkadaşı ikide kaldı, ayrıca Al Nasser'in bir başarılı müdahalesine karşılık iki başarılı müdahale gerçekleştirdi.

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Rakamlar, bazı bireysel ayrıntılarda da Al Ghamdi'nin belirgin üstünlüğünü ortaya koydu; zira sahada olduğu süre boyunca hiç top kaybetmezken Al Nasser iki kez top kaybetti, ayrıca girdiği yerdeki ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazanırken Al Nassr'ın bekinin oranı yüzde 50'de kaldı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Al Ghamdi'nin sıfır faul yapması, Al Nasser'in ise bir faul işlemesiydi. Böylece bu kısa süreli katılım, kendini birdenbire en güçlü Emirlik takımlarından biriyle karşı karşıya bulan ve Al Nassr'ın hem savunma hem hücum planında zorlandığı bir maçta genç bir oyuncu adına olumlu bir tablo ortaya koydu.

Mevki ve görev farklılığı nedeniyle bir ofansif orta saha oyuncusunu bir sol bekle kıyaslamak tam anlamıyla adil olmasa da Rakan Al Ghamdi'nin bu görüntüsü Al Nassr içinde önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Takım, gelecekte daha büyük fırsatlar elde edebilecek bir yeteneğe sahip mi? Belki Al Ain gecesi Al Nassr için ağır geçti, ancak buna karşılık Joy Ligi yeteneklerinden birinden parlak bir işaret taşıdı.