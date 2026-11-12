Iraklı Haydar Abdülkerim, bir yıl önce katıldığı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya yaklaştı. A takımın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun planları dışında kalması bu ayrılığı gündeme getirdi.

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Irak'ın "El-Rabia El-Riyadiye" kanalı, Suudi kulübü El-Ettifak'ın yaklaşan kış transfer döneminde Haydar Abdülkerim'i kadrosuna katmak amacıyla El-Nassr ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Kanal, El-Ettifak'ın Iraklı oyuncuyu mevcut sezonun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini, bunun ise El-Nassr'ın da istediği bir durum olduğunu, çünkü oyuncuyu tamamen elinden çıkarmak istemediğini belirtti.

El-Nassr, Haydar Abdülkerim'in kiralık süresi boyunca forma şansı bulması ve daha fazla tecrübeyle takıma dönmesi umuduyla ona daha fazla oynama fırsatı tanımak istiyor; özellikle de oyuncu mevcut sezonda A takımla forma giymekten tamamen uzak olduğu için.

El-Nassr, satın alma seçeneğini birkaç nedenden dolayı tercih etmiyor. Bunların ilki, geçen ocak ayında Al-Awwal Park'a katılırken sözleşmede üzerinde anlaşılan maddeler uyarınca El-Zevra kulübünün yeniden satış bedelinin yüzde 15'ini alacak olması.

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Buna ek olarak, El-Nassr'ın tabi olduğu sıkı mali denetim, oyuncunun yaklaşan kış transfer döneminde tamamen elden çıkarılması halinde Haydar Abdülkerim'in yerini doldurmak için yedek bir oyuncuyla anlaşmasına imkân tanımayacak.

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Haydar Abdülkerim, geçen ocak ayında Iraklı El-Zevra'dan 500 bin dolar bedelin yanı sıra yeniden satış bedelinin yüzde 15'ini içeren bir transferle El-Nassr'a katılmıştı.

El-Nassr'ın eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Iraklı oyuncuya geçen sezonun ikinci yarısında, özellikle 2025 AFC Şampiyonlar Ligi 2'de A takımla forma giyme fırsatı vermişti.

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22 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında El-Nassr formasıyla 186 dakika sahada kaldığı 6 maça çıktı; bunların 5'i AFC Şampiyonlar Ligi 2'de, biri ise Roshn Ligi'ndeydi ve bu maçlarda gol atmayı ya da asist yapmayı başaramadı.

Ancak bu fırsatlar, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun gelişinden bu yana mevcut sezonda tamamen ortadan kalktı; Haydar Abdülkerim, Roshn Ligi, Hizmetü'l-Harameyniş-Şerifeyn Kupası ve AFC Elite Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta forma giymedi.

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Genç Iraklı oyuncunun rolü, geçen sezonun ikinci yarısında yıldızlarından biri olduğu Joy Elite Ligi'nde (21 yaş altı Suudi Ligi) mücadele eden El-Nassr 21 yaş altı takımıyla forma giymekle sınırlı kalıyor.

Ancak bu küçük takım, mevcut Joy Elite Ligi sezonunda zorluk yaşıyor; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetten topladığı 14 puanla puan durumunda dokuzuncu sırada yer alıyor.

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Buna karşılık A takım, Roshn Ligi puan durumunda 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor; lider El-Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki El-Kadisiye'nin averajla gerisinde.