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Nassr'a çifte darbe: Yıldız futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak!

Al Nassr FC
Al Nassr U21
Premier Lig
Jawwy Elite League U-21
Suudi Arabistan

Büyük şok

Al-Nassr Kulübü, Roshn Ligi mücadelelerinin başlamasından önce çifte darbe aldı. Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesinin haberine göre, genç oyuncularından birinin sahalardan haftalarca uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşaması, etkileri hem A takıma hem de 21 yaş altı takıma uzanan bir kayba dönüştü.

Al-Nassr'ın 21 yaşındaki oyuncusu Rakan el-Gamdi'nin girdiği tıbbi tetkikler, diz bağında burkulma ve kıkırdakta ezik olduğunu ortaya koydu. Beklenen sakatlık süresi 4 ila 6 hafta arasında değişiyor.

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Sakatlık, el-Gamdi için son derece zor bir zamanlamada geldi. Oyuncu, A takımla boy gösterme fırsatı yakalamıştı; Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in açılış haftasındaki Al-Ain karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez ondan yararlanmıştı. Söz konusu maç, Al-Nassr'ın 4-0 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Al-Nassr'ın kaybı A takımla sınırlı kalmadı; zira el-Gamdi 21 yaş altı takımın da unsurlarından biriydi ve geçtiğimiz cuma Damac karşılaşması öncesindeki son antrenman sırasında sakatlandı. Bu maç, "Joy" Elit Ligi mücadeleleri kapsamında Al-Nassr'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

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Böylece Al-Nassr, A takım hesaplarına yaklaşmaya başlayan oyuncularından birini kaybederken, aynı zamanda genç takımın tüm unsurlarına ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu oyuncudan da mahrum kalıyor. Bu da sakatlığı, özellikle kısmet süresinin bir ay ya da daha fazlaya uzamasıyla, iki takım düzeyinde çifte darbeye dönüştürüyor.

A takım oyuncularının, Asya karşılaşmasının ardından teknik ekibin oyunculara verdiği iznin ardından, pazartesi akşamı antrenmanlara dönmesi bekleniyor. Al-Nassr ise ara dönemin ardından Roshn Ligi'ndeki yoluna, 9 Ekim'de Al-Awwal Park'ta oynanacak Diriyah karşılaşmasıyla, sekizinci hafta kapsamında devam etmeye hazırlanıyor.

Al-Nassr şu anda Roshn Ligi puan tablosunda 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal'in iki puan gerisinde bulunuyor. El-Gamdi'nin sakatlığı ise, özellikle oyuncunun 21 yaş altı takımdaki forması yanında A takımla da fırsat bulmaya başlamış olması nedeniyle, teknik ekibin önümüzdeki dönemdeki hesaplarını artırıyor.

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