Nasri, Sampaoli'nin kendisini nasıl ikna ettiğin anlattı: "İçki iç, dışarı çıki ne istersen yap..."

Samir Nasri, Sevilla'ya olan transfer sürecinde Jorge Sampaoli ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Kariyerini Anderlecht'te sürdüren ve bir dönem forması da giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, 'da Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nin kendisine her konuda özgürlük verdiğini anlattı.

Nasri, katıldığı bir Instagram canlı yayınında 2016-17 sezonunda 'den kiralık olarak transfer olduğu Sevilla'da dönemin teknik direktörü Jorge Sampaoli ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı: "Beni takımda görmeyi çok istiyordu. Dedi ki, 'Bize gel, içki içebilirsin, gece kulüplerine gidebilirsin, ne istersen yapabilirsin. Seni kulübe karşı koruyacağım. Senden tek istediğim sahadaki performansını iyi tutman.' Çılgın birisiydi. Hafta sonları dışarı çıktığımda köpeklerime bakmayı bile teklif etmişti!"

32 yaşındaki oyuncu Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'un yolunu tutmuştu ve ardından WADA tarafından dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men edilmişti.