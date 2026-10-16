Al-Nassr'ın eski resmi sözcüsü, medya mensubu Suud es-Sarami, Roshn Suudi Profesyonel Ligi ve AFC Elit Ligi şampiyonlukları için verilen mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçen sezon, Al-Ahli üst üste ikinci kez Elit Ligi şampiyonluğunu kazanırken, Al-Nassr 7 yıl aradan sonra ilk kez Roshn Ligi'ni kaldırmıştı.

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Es-Sarami, "El-Arabiya FM" programında yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Futbol şu anda paranın hüküm sürdüğü bir dönem yaşıyor. Bu nedenle benim bakış açıma göre Roshn Ligi'nde dördüncü sırayı elde etmek, AFC Elit Ligi'nde şampiyon olmaktan çok daha iyi."

Şöyle devam etti: "Suudi Ligi'nde Asya turnuvasından daha fazla para var. Bana kıtasal şampiyonluk ile Roshn'da dördüncü sırayı elde etmek arasında bir seçim yaptırırsan, para nedeniyle ikinci seçeneği tercih ederim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Roshn Ligi'nden küme düşen kulüplere kaybettikleri para miktarını sorarsanız, size şok edici bir cevap verirler. Şu anda paranın yönettiği bir dönemdeyiz."

Açıklamalarını AFC Elit Ligi'ne atıfta bulunarak şöyle tamamladı: "Ligde kalıcılık, kutlamaları sadece 72 saat sonra sona eren bir şampiyonluğun sevincinden daha önemlidir."

Hatırlatmak gerekirse, Al-Nassr Roshn Ligi'nin geçen sezonunda şampiyonluğa ulaşırken, Al-Ahli AFC Elit Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez korudu.











