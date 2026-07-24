İspanyol "As" gazetesinin ünlü Madridli spor yazarı Tomas Roncero, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e, Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu, ayrılışından 8 yıl sonra kraliyet kulübünün kalesi Santiago Bernabeu Stadı'na geri getirme çağrısında bulundu.

Ronaldo, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olmuş ve burada 3 yıl kalmıştı. Ardından Manchester United ile bir buçuk sezon geçirdikten sonra, 2023 kışından bu yana Nasr ile Suudi Ligi'nde son durağına ulaştı.

"As" gazetesi, İspanyol gazetecinin bir video kaydını yayınladı. Söz konusu videoda Roncero, Perez'e yeni sezon başlamadan önce Nasr kulübüyle Ronaldo'nun da yer alacağı bir hazırlık maçı oynanması ve Santiago Bernabeu Kupası'nın kırkıncı edisyonu için mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Santiago Bernabeu Kupası, Real Madrid kulübünün 1979 yılından itibaren her sezon başından önce düzenlediği bir turnuvaydı; ancak 2018 yılında düzenlenen otuz dokuzuncu edisyonda son buldu.

Roncero'nun açıklamaları, hem turnuvayı hem de Ronaldo'yu 8 yıllık bir aradan sonra birlikte Santiago Bernabeu Stadı'na geri getirmenin kapısını aralıyor. Özellikle de gelecek sezonun Portekizli yıldızın Nasr ile olan sözleşmesinin son sezonu olacağı ve bunun emekliliğinin önünü açtığı düşünülürse.

Hatırlatmak gerekirse Ronaldo, 2009 ile 2018 yılları arasında kraliyet ekibinin formasını taşıdığı 9 yıl boyunca kaydettiği 450 golle Real Madrid'in tarihi gol kralıdır.