Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, İtalya'ya karşı attığı nefes kesici bireysel golün tamamen içgüdüsel olduğunu itiraf etti. Doku'nun yıldızlaştığı maçta Mark van Bommel'in takımı, geriye düşmesine rağmen Brüksel'de 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.

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Belçika geri dönerek İtalya’yı farklı yendi

Belçika, Brüksel’de İtalya’yı 4-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu’nu ikinci sırada tamamladı. Pio Esposito’nun erken golüyle geriye düşmesine rağmen Mark van Bommel’in takımı etkileyici bir geri dönüş yaptı. Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku ve Diego Moreira’nın golleri maçın seyrini değiştirdi ve Belçika’ya çeyrek final biletini getirdi.

Doku’dan müthiş golüne açıklama: İçgüdüsel bir hareketti

Gecenin en çarpıcı anı, Doku’nun birkaç savunmacıyı geçip Manchester City’den takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma’yı mağlup etmesiyle yaşandı. Maçın ardından konuşan ve şaşırtıcı ölçüde özeleştiri yapan kanat oyuncusu, bu olağanüstü hareketi nasıl yaptığını tam olarak açıklayamadığını itiraf etti.

Doku, RTL’ye yaptığı açıklamada, “Ne olduğunu bilmiyorum, içgüdüseldi” dedi.

“Nasıl yaptığımı bilmiyorum, tekrar izlemem gerek ama gol attığım için mutluyum.”

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Göz kamaştıran performansına rağmen özeleştiri yaptı

Göz kamaştıran performansına ve İsa’ya adadığı gol sevincine rağmen Doku, maç sonrasında VTM’ye yaptığı değerlendirmede kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu gösterdi.

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Doku, “O kadar iyi olduğumu düşünmüyorum” dedi. “Topu birçok kez aptalca kaybettim. Gol attım ve birkaç iyi hareket yaptım ama bugün yaptığımdan çok daha iyisini yapabilirim. Özellikle de bulduğum onca boş alanı düşününce. Yine de takım adına çok mutluyum.”

Çeyrek finale bakış

Doku, yakaladıkları ivmeyle birlikte bu farklı galibiyetin Belçika’nın Avrupa’nın en iyi takımlarıyla mücadele edebileceğini kanıtladığına inanıyor.

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Doku, “Geri döndük, kolay gol atıyoruz. Böyle devam etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Birlikte kazanıyor ve savunma yapıyoruz. Oyuncular ve teknik ekip olarak iyi bir grubuz; birlikte büyük işler başarabiliriz.”